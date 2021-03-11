Капитализация вышедшего на биржу разработчика игр Roblox достигла 38 млрд долл.

11 марта 2021 г., 9:35

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Разработчик детской игровой платформы Roblox дебютировал в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. После первого дня торгов акции компании закрылись на уровне 69,50 долл., в результате ее рыночная капитализация достигла 38,26 млрд долл.



Roblox стала публичной используя прямой листинг, следуя примеру других технологических компаний, включая Spotify, Slack и Palantir. Вместо того, чтобы привлекать капитал в обмен на новые акции, Roblox позволил существующим акционерам продать их немедленно, без периода блокировки.



Акции начали торговаться по цене 64,50 доллара, что на 43% больше по сравнению с раундом частного финансирования в январе, когда компания продавала акции по 45 долларов. Во вторник NYSE установила справочную цену в 45 долларов, хотя на этом уровни не было ни одной сделки.



Исходя из полностью разводненного количества акций в 652 миллиона, включая паи с ограниченным доступом, которые будут преобразованы в обыкновенные акции, на момент закрытия сделки стоимость компании составила 45,3 млрд долл.



Стоит отметить, что Roblox выходит на рынок в период бурного роста, поскольку дети из-за различных карантинных мер стали проводить дома больше времени. С помощью этого приложения, одного, кстати, из самых прибыльных на устройствах Apple и Google, пользователи создают аватары, которые они могут перемещать между миллионами игр в сервисе.



Выручка Roblox в прошлом году подскочила на 82% до 923,9 млн долл. Тем не менее, чистый убыток увеличился до 253,3 млн долл. с 71 млн долл. в 2019 году, поскольку компания почти утроила выплаты разработчикам в рамках своей программы распределения доходов. Более 1250 разработчиков заработали от 10 тыс долл. и выше в прошлом году на виртуальных продажах своих игр в Roblox.



Roblox планировал выйти на биржу в конце прошлого года посредством традиционного IPO. Однако компания отложила размещение после дебюта Airbnb и DoorDash и занизила цену своих акций, что привело к заметной скидке для новых инвесторов. Было принято решение пойти по пути прямого листинга и в январе компания привлек небольшой раунд финансирования, чтобы минимизировать разводнение.



Затем компания снова отложила выход на биржу в прошлом месяце и пересмотрела свои финансовые показатели после того, как SEC тщательно изучила способ признания выручки от продаж цифровой валюты Robux.



Roblox сейчас активно расширяет аудиторию добавляла контент для старшего возраста, такой как виртуальные концерты, встречи и образовательные мероприятия, но по-прежнему ее основной контингент - дети.



Roblox прогнозирует рост в 2021 году, хотя и гораздо более медленными темпами, чем в прошлом году. Ожидается, что выручка вырастет с 56% до 64% ​​- до 1,44–1,52 млрд долл., сообщила компания на прошлой неделе.



По цене открытия в среду, Roblox оценивается примерно в 29 раз выше выручки за 2021 год, исходя из средней оценки прогноза. Это немного выше, чем у разработчика Unity с коэффициентом 27, и значительно выше, чем у других игровых компаний, таких как Zynga, Electronic Arts и Playtika, у которых этот показатель исчисляется однозначными цифрами.

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