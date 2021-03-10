Juniper объединяет технологии Mist AI, Session Smart Routing и шлюзы безопасности SRX

10 марта 2021 г., 17:17

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Компания Juniper Networks представила новые решения для основанной на ИИ сквозной автоматизации, аналитики и реагирования на всех уровнях сети от клиентских устройств до облака.



Как отмечается, менее чем через два месяца после закрытия сделки по приобретению компании 128 Technology с их технологией Session Smart Routing -- Juniper соединил эту технологию с WAN Assurance и с виртуальным ассистентом Marvis на основе Mist AI, а также усовершенствовал развертывание и администрирование шлюзов безопасности SRX при помощи искусственного интеллекта Mist AI. Помимо этого, используя свои передовые наработки в области проводного и беспроводного доступа, Juniper представил новый облачный коммутатор серии EX, использующий технологию Mist AI. Наращивая свой портфель решений уровней campus и branch и объединяя их под зонтиком технологии Mist AI, компания заявила о намерении обеспечить заказчикам преимущества полностью интегрированной методологии AIOps, высокого уровня безопасности и системы устранения неполадок для сетей WLAN, LAN и WAN. Что должно в целом снизить затраты и улучшить пользовательский опыт.



«Компания Juniper ориентируется на практический опыт при создании сетевых решений, в которых автоматизация, анализ и действия на основе ИИ упрощают работу операторов и оптимизируют пользовательский опыт на всех уровнях от клиента к облаку, — заявил Джефф Аарон (Jeff Aaron), вице-президент по маркетингу корпоративных продуктов. — Недавние усовершенствования наших продуктов подчеркивают нашу приверженность реализации этого видения, а также уникальную способность Juniper быстро поставлять новые решения, которые приносят реальную пользу как клиентам, так и нашим партнерам».



Встраивание телеметрических данных с маршрутизаторов Session Smart в ИИ-систему Mist AI позволило клиентам устанавливать, отслеживать и поддерживать уровни обслуживания в глобальной сети, заранее выявлять аномалии и получать более подробные сведения о состоянии глобальной сети для обеспечения оптимального пользовательского опыта. Кроме того, Marvis VNA (на основе Mist AI) помогает мониторить состояние сетей SD-WAN с Session Smart, используя естественные языковые запросы, а также предпринимать активные действия для исправления проблем до того, как они повлияют на пользовательский опыт. Добавив AIOps к и без того обширным возможностям решения SD-WAN с функцией Session Smart, компания Juniper теперь предлагает самый уникальный продукт на рынке SD-WAN решений, ориентированный на обеспечение максимального удобства для пользователей.



Теперь межсетевые экраны серии SRX можно подключать и настраивать с использованием Mist AI и облака. Благодаря автоматической настройке ресурсов (ZTP) и автоматизированным рабочим процессам Juniper упрощает процесс развертывания этих устройств. Кроме того, клиенты компании Juniper теперь могут выполнять простую настройку межсетевого экрана и осуществлять безопасное подключение на той же платформе, где осуществляется управление проводным и беспроводным доступом. Это не только упрощает процесс, но и снижает финансовые и временные затраты.



Новинка в линейке EX оптимизирована для облачных вычислений за счет лучшей в своем классе системы безопасности и AIOps. Модель EX4400 создана для бесшовной сети EVPN-VXLAN, от центра обработки данных до ядра кампуса, на всех уровнях дистрибуции и доступа, в сочетании с такими важными средствами обеспечения безопасности, как технология MACsec AES256 и стандартизированная микросегментация с использованием групповых политик (GBP). Используя преимущества Mist AI, модель EX4400 (как и все коммутаторы серии EX) облегчает процесс настройки и управления проводными сетями, а также позволяет легко находить "иголку в стоге сена" при устранении проблем наподобие неправильной настройки VLAN или дефектных кабелей.

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