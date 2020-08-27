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Рынок твердотельных накопителей отчитался увеличением общей емкости отгруженных устройств

27 августа 2020 г., 15:35

Исходя из аналитических выкладок Trendfocus, во втором квартале мировой рынок твердотельных накопителей достиг в объеме 81,319 млн устройств, не показав особых изменений в динамике развития относительно предыдущей календарной четверти. Тем не менее, общая емкость отгруженных SSD выросла на 10% и достигла 51,713 экзабайт.

Рынок твердотельных накопителей отчитался увеличением общей емкости отгруженных устройств

Рост поставок модулей сумел сгладить спад в сегменте клиентских продуктов. Высокий интерес к накопителям со стороны использующих гипермасштабируемые системы компаний позволил нарастить поставки корпоративных накопителей до 13,9 млн устройств, при общей емкости в размере 24 экзабайт.


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