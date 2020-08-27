F1Center получил статус авторизованного сервисного центра OPPO

27 августа 2020 г., 14:30

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Компания F1Center сообщила о подписании соглашения с OPPO, производителем мобильных устройств, который входит в ТОП-4 брендов на глобальном рынке смартфонов.



Как отмечается, в рамках договора F1Center будет осуществлять гарантийную поддержку, а также послегарантийный ремонт смартфонов этого производителя.



Также подчеркивается, что прием и ремонт устройств OPPO будет осуществляться в пяти центрах обслуживания клиентов в Киеве, а также через сеть из 78-ми уполномоченных сервисных партнеров F1Center в 38-ми городах Украины.



С момента подписания сервисного соглашения, всем клиентам OPPO в Украине становится доступен широкий набор сервисов проекта F1Center, в том числе возможность отслеживания состояния ремонтируемого устройства онлайн в реальном времени. Пользователям также предлагается опция бесплатной отправки смартфонов из любого отделения в Украине через курьерские службы "Новая Почта" и Justin, а также возможность получения подменного устройства на период ремонта.



«Для нас большая честь начать сотрудничество с компанией OPPO, которая быстро набирает обороты в продажах на украинском рынке, - заявил Олег Синельников, исполнительный директор проекта F1Center, - И наша компания приложит все усилия, чтобы обеспечить владельцев техники этого бренда услугами высокого качества».

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