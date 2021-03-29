Энергию радиоволн использовали для питания носимых сенсоров

29 марта 2021 г., 15:45

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Любые используемые сегодня источники энергии для носимых устройств имеют свои недостатки. Например, солнечные батареи могут собирать энергию только под воздействием солнечного света. Трибоэлектрическое устройство обеспечивает питание только тогда, когда тело находится в движении.

«Мы не хотим заменять какие-либо из этих существующих источников. Мы пытаемся обеспечить дополнительную стабильную энергию», — сказал Ларри Ченг (Huanyu «Larry» Cheng), профессор Департамента инженерных наук и механики Пенсильванского университета (Penn State). Возглавляемый им международный коллектив исследователей разработал способ сбора энергии радиоволн для питания носимых устройств.

В статье, опубликованной журналом in Materials Today Physics, они представили эластичную систему широкополосных дипольных антенн, предназначенную для беспроводной передачи данных, получаемых от носимых биомедицинских датчиков.

Эта система состоит из двух растяжимых металлических антенн, интегрированных на проводящий графеновый материал с металлическим покрытием. Вместе с эластичной выпрямительной схемой она образует выпрямительную антенну или «ректенну», которая способна преобразовывать энергию электромагнитных волн в электричество для питания беспроводных устройств или для подзарядки батарей и суперконденсаторов.

По сравнению с другими источниками она вырабатывает меньше энергии, но преимуществом такой системы является то, что она может непрерывно генерировать энергию из электромагнитных волн (излучения точки доступа Wi-Fi, микроволновой печи и пр.), присутствующих в окружающей среде везде и всегда.

«Нашими следующими шагами будет работа над миниатюрными версиями этих схем и повышением растяжимости выпрямителя, — сказал Ченг. — Эта платформа легко расширяется или адаптируется для других приложений, и мы планируем изучить эти возможности».

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