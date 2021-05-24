Итоги недели: бета Android 12 уже для всех; дополненная реальность сквозь Spectacles AR; многоядерные планы Apple; лучший квартал Foxconn - 47,68 млрд долл

24 мая 2021 г., 3:05

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Все ожидали, что основной поток новостей на уходящей недели обеспечит конференция Google I/O, но...

Нет, безусловно, была масса различных анонсов от Google заслуживающих внимания - тут и публичная бета Android 12, и новые технологии, улучшающие поиск, и интеграция с Shopify, и новые функции в Google Картах и еще масса всего для разработчиков. Но вот новостей, которые бы вызвали заметный резонанс...

Одна из таких новостей, как это не удивительно, пришла от Snap, которая также проводила собственную масштабную конференцию. На этом мероприятии в ряду прочих анонсов, компания представила очки дополненной реальности Spectacles AR. Устройство оснащено специальными волноводными дисплеями, которые обеспечивают картинку с яркостью 2000 нит, двумя камерами и четырьмя микрофонами. Если изначально этот проект начинался скорее «just for fun», что было заметно даже по дизайну первых смарт-очков, выпущенных в 2016 г., то четвертая версия Spectacles это уже куда более амбициозный продукт. Глава Snap Эван Шпигель заявил, что Spectacles AR уже поставляются разработчикам, разрабатывающим контент - планируется им отгрузить около 200 тыс пар очков до конца года. При этом он отметил - для того, чтобы этот продукт стал массовым потребуется еще не менее десяти лет. Интересно, что думают Faсebook и Microsoft на этот счет?

Эксперты давно уже ожидают очки дополненной реальности от Apple, но пока компания занята другим, например подтягиванием до необходимого уровня своего компьютерного подразделения. На днях Bloomberg, ссылаясь на свои источники, опубликовала данные о том, что компания готовит обновленные MacBook Pro, которые дебютируют уже в начале этого лета, за ними последуют MacBook Air, новый бюджетный MacBook Pro и совершенно новая рабочая станция Mac Pro. Модернизированные MacBook Pro с диагональю экрана 14 дюймов и 16 дюймов, которые будут базироваться на десятиядерных чипах - восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных ядра, плюс к этому 16 или 32 графических. Новые чипы также будут содержать до 64 ГБ оперативной памяти по сравнению с максимум шестнадцатью у M1. Обновленный Mac Pro, как ожидается, выйдет в нескольких вариантах - с чипами, имеющими 20 или 40 вычислительных ядер (в вариантах 16+4 и 32+8) и64 или 128 графических ядер соответственно.

Раз уж заговорили о процессорах. На уходящей неделе компания Ampere, основанная в 2017 г. бывшим президентом Intel Рене Джеймс, объявила о разработке нового 128-ядерного процессора Altra Max. Согласно анонсированной чипмейкером дорожной карте, на смену нынешним 7-нанометровым процессорам Ampere, в 2022 и 2023 годах придут продукты, базирующиеся на новом 5-нанометровом процессе. Интерес к новым продуктам уже проявили Microsoft под использование в Azure, Oracle, а также ByteDance. По словам руководства Ampere, чипы компании уже установлены в датацентрах 5 из 8 ведущих поставщиков облачных сервисов.

Согласно данным IDC мировой рынок публичных облачных услуг в 2020 г. вырос на 24,1%, до 312 млрд долл. - Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle совместно оставили за собой 38% общей выручки, тогда как годом ранее было 32%. Причем благодаря активно развивающемуся портфолио продуктов на базе SaaS и SISaaS, Microsoft теперь делит лидирующие позиции с AWS — за компаниями по 12,8%.

И еще немного про чипы. Фирма Numenta, основанная создателем органайзера Palm Pilot, Джеффом Хокинсом, смогла существенно ускорить работу обычных нейронных сетей, используя FPGA от Xilinx. По словам последней, выигрыш в быстродействии составляет порядки величины по сравнению с чипами лидера этой отрасли, Nvidia. На одном из тестов карта Xilinx Alveo смогла в 100 раз превзойти GPU Nvidia V100 по скорости правильного распознавания слов в Google Speech. А в тесте ImageNet с ResNet-50 производительность распознавания изображений оказалась в три раза выше у Xilinx Versal, чем у Nvidia T4. Еще один аргумент в пользу тех 34 млрд долл., которые AMD собирается выложить за Xilinx.

На этой неделе, кстати, также было пару интересных сделок.

IBM объявила во вторник, что намерена прибрести Waeg, партнера-консультанта Salesforce. Этот актив должен дополнить приобретение в январе 7Summit, американской консалтинговой компании, также специализирующейся на решениях под Salesforce.

Cisco объявила о планах приобрести активы Kenna Security, производителя платформы управления уязвимостями на основе оценки рисков с использованием машинного обучения. Как отмечают наблюдатели, Kenna является первым значительным приобретением для бизнеса Cisco в области безопасности с момента поглощения Duo Security за 2,35 млрд долл. в 2018 году. Технология Kenna будет использована Cisco для управления уязвимостями на основе угроз и рисков в рамках облачной платформы SecureX. Как заявлено, интеграция поможет клиентам определить приоритеты уязвимостей, ускорить и автоматизировать процесс принятия решений, а также ускорить время реакции на киберинциденты.

Foxconn хоть и не купила компанию, но создала совместное предприятие с одним из крупнейших в мире производителей авто Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel и пр.). Компания Mobile Drive будет базироваться в Нидерландах и займется развитием информационно-развлекательных, телематических и облачных платформы для автопрома. Foxconn постоянно в поиске направлений для диверсификации — теперь вот автопром, если уж не сразу с Apple, то хоть со Stellantis.

Как бы там ни было, но выручка Foxconn в I кв. выросла на 45% до 47,68 млрд долл. Это самая высокая выручка за первый квартал за всю историю компании. А чистая прибыль за январь-март увеличилась до 28,2 миллиарда тайваньских долларов (1 млрд долл.) с 2,1 миллиарда тайваньских долларов годом ранее, когда бизнес сильно пострадал от сбоев на производстве в начале вспышки COVID-19.

Тем временем биткоин продолжает падение - в среду он упал ниже отметки в 35 тыс долл. - до минимума за три с половиной месяца и потянул за собой другие цифровые валюты после того, как Китай ввел новые ограничения на транзакции с криптовалютами. Падение началось на прошлой неделе после заявления Маска о том, что Tesla отказывается от ранее объявленной инициативы — принимать биткоины в качестве оплаты за проданные машины. Ситуация лишь усугубилась после объявления Китая о запрете финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями. Также аналитики JPMorgan отмечают, что инвесторы могут переключиться с биткоина обратно на золото. К концу неделе биткоин опустился до отметки в 32 тыс. долл. Тут масла в огонь явно подлило предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства, которое включает требование о передаче в Налоговое управление информации о криптовалютных транзакциях на сумму от 10 тыс.

Ну, и в заключение новость из Национального университет Сингапура. Тамошние исследователи смогли синхронизировать четыре электрически сопряженных спинтронных осциллятора для передачи сигнала на частоте 2,4 ГГц. Кроме того, было продемонстрировано применение массива из восьми таких осцилляторов для преобразования беспроводного сигнала в сигнал постоянного тока для питания полезной нагрузки. Таким образом, может быть создан спинтронный преобразователь энергии Wi-Fi для зарядки и непосредственного питания автономных интеллектуальных датчиков.

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