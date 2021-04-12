Итоги недели: по полмиллиарда с Facebook и LinkedIn; Google не будет платить Oracle; LG вне смартфонов; Xeon Scalable 3

12 апреля 2021 г., 3:15

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Бурная выдалась неделька, было много разноплановых анонсов. А начнем, пожалуй, с темы кибербезопасности.

В понедельник стало известно, что в Даркнете выложены данные 533 млн подписчиков Facebook. И хотя сведения, судя по всем признакам, утекли в конце лета 2019 года и брешь давно закрыта, однако они весьма чувствительны. Поскольку седи прочего содержат телефоны, даты рождения, адреса, email пользователей. Эта информация может использоваться различными злоумышленниками в качестве инструментов социальной инженерии для последующих взломов.

А к концу недели представитель LinkedIn подтвердил, что массив данных 500 млн пользователей, который был выставлен для продажи на хакерском форуме, действительно содержит информацию, незаконно собранную с этой платформы. Инцидент расследуется, но вероятнее всего, выложенный набор данных включает общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, агрегированными с других веб-сайтов или компаний, отмечают в компании. LinkedIn в настоящее время насчитывает 740 млн подписчиков, таким образом, скомпрометированными оказалось около двух третей пользовательской базы данной платформы.

Несмотря на проблемы с безопасностью акции Facebook, как впрочем Microsoft (владеющей LinkedIn), да и Alphabet на уходящей неделе достигли рекордных отметок, поскольку инвесторы отказались от циклических закупок и снова сделали ставку на рост. Компания из Редмонда уже вплотную приближается к капитализации в 2 трлн долл. - сейчас 1930 млрд долл. На рост акции Alphabet, вероятно, повлияло постановление Верховного суда, который стал на сторону Google в противостоянии с Oracle.

Почти 10 лет длившееся противостояние, похоже завершилось. Высшая судебная инстанция США постановила, что компания Google не нарушала закон о соблюдении авторских прав - разработки Oracle, связанные с Java, были задействованы в рамках «системы добросовестного использования». Напомню, обвинение состояло в том, что нелегально было использовано более 11 тыс. строк кода Java при разработке ОС Android. Согласно решению суда, практика Google признана добросовестной — компания разрабатывала собственные API на основе Java API для того, чтобы разработчики могли создавать приложения под ее ОС. Суммарный иск на 9 млрд долл. был отклонен.

Раз уж заговорили про операционные системы. Выступивший на TEDx президент департамента разработки ПО Huawei Consumer Business Group Ван Чэнлу заявил, что сфера мобильного интернета, сосредоточенная вокруг смартфонов, вступила в переходную фазу, а ускоренное развитие интернета вещей предоставит новые возможности для отраслевой трансформации. Компания делает ставку на HarmonyOS, свою операционную систему следующего поколения, которая позволяет разнообразным умным устройствам подключаться и взаимодействовать друг с другом. «Пользователи теперь обладают более технологичными устройствами, и мы хотим, чтобы эти продукты не просто обособленно функционировали, а эффективно взаимодействовали друг с другом, равно как и люди взаимодействуют между собой», отметил выступавший. Ван Чэнлу заявил, что операционная система, HarmonyOS, будет установлена на 300 миллионах устройств в этом году.

Xiaomi тем временем представила свой первый ридер для электронных книг - InkPalm 5 с диагональю 5,2 дюйма с разрешением 1280х720. Устройство получилось нестандартным для этого типа — в формате меньше традиционных аппаратов, ближе по размерам к смартфону. Поэтому многие наблюдатели усомнились, что данный продукт станет действительно массовым, хотя, возможно, и займет свою нишу. То, что устройство экспериментальное говорит и тот факт, что компания не озвучила дату старта продаж InkPalm 5, а сбор финансирования под этот проект собирает на своей краудфандинговой платформе Youpin. Там устройство можно зарезервировать за около 90 долл.

HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, на уходящей неделе провела одну из самых масштабных презентаций за свою историю — перекроив полностью модельный ряд и представив шесть новых телефонов в трех различных линейках X, G и C. Ничего гипервыдающегося, добротные аппараты в доступном ценовом диапазоне со ставкой на гарантированную поддержку обновлений от 2 до 3 лет. Ну, разве что в Nokia X20 функция Dual Sight, активирующая две камеры (селфи и основную) одновременно, правда нужно еще придумать — для чего это можно использовать и как. Но быть «владычицей морскою» для HMD маловато, поэтому финско-китайский производитель решил еще стать и оператором мобильной виртуальной сети (MVNO). Для начала в Великобритании, где старт будет дан уже в конце апреля — тарифные планы начинаются с 6,50 фунтов стерлингов в месяц за неограниченные звонки и СМС в рамках Великобритании/ЕС, а также 1 ГБ данных.

Пока одни производители смартфонов представляют новые подходы, продукты и сервисы, другие сворачивают бизнес. В понедельник LG Electronics официально заявила о закрытии направления, связанного с производством и продажей смартфонов. За последние шесть лет компания потеряла в этом сегменте 4,5 млрд долл. и так и не смогла нарастить долю - по итогам прошлого года корейский производитель занимал лишь 2% мирового рынка, согласно данным Counterpoint Research. С осени прошлого года LG пыталась продать убыточное подразделение, но судя по всему покупатель на этот бизнес так и не нашелся.

А вот Samsung согласно предварительным прогнозам нарастила прибыль в первом квартале до 8,32 млрд долл. при общем обороте в 58,16 млрд долл. Наблюдатели, отмечают, что рост финансовых показателей обусловлен в первую очередь как раз удачными продажами высокоуровневых смартфонов.

На уходящей неделе Intel выпустила Xeon Scalable 3-го поколения «Ice Lake». По заявлению производителя, эти процессоры Intel - самая передовая и высокопроизводительная платформа для центров обработки данных. Как отмечается, новые чипы обеспечивают значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением, в среднем на 46%. В процессорах также добавлены новые возможности, включая Intel SGX для встроенной безопасности, Intel Crypto Acceleration и Intel DL Boost для ускорения AI. Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения выпускаются с использованием техпроцесса 10 нм, могут содержать до 40 ядер и обеспечивают прирост производительности в 2,65 раза по сравнению с системой 5-летней давности. Платформа поддерживает на разъем 6 ТБ системной памяти, до 8 каналов памяти DDR4-3200 и до 64 линий PCIe Gen4. Показатель TDP в зависимости от модели лежит в интервале от 105 до 270 Вт.

Между тем, нехватка полупроводниковых продуктов может продлиться до 2022 г. - об этом заявил генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд. Производственные мощности этой компании полностью загружены и спрос будет превышать предложение в данном сегменте до следующего года, а возможно, и сохранится дальше. Нехватка микрочипов уже вызывает некоторый хаос во всем мире - задерживает производство автомобилей и влияет на работу некоторых из крупнейших производителей бытовой электроники. В последние годы большая часть инвестиций в производстве полупроводников шла в наиболее передовые технологические нормы, однако спрос заметно вырос и на чипы, которые не требуют 7 нм или даже 14 нм. GlobalFoundries предупредила, что пройдут месяцы, прежде чем компания сможет увеличить производственные мощности. В доковидную эпоху в полупроводниковой отрасли прогнозировался ежегодный прирост на 5% на ближайшие пять лет - сейчас этот показатель почти удвоится.

Ну, и в заключение, еще немного про полупроводники. Инженеры из стартапа Quantum Motion, основанного сотрудниками Лондонского университетского Колледжа, предположили, что квантовые компьютеры можно будет изготавливать из микросхем, используя существующие производственные процессы. В подтверждение они успешно продемонстрировали отдельный кубит, реализованный на стандартном кремниевом транзисторном кристалле. Следующим шагом должна стать демонстрация способности массива кремниевых кубитов выполнять квантовые логические операции. Ждем квантовые чипы в промышленном масштабе.

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