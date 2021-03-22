Итоги недели: рекордный AMD EPYC 7763; продажи решений ИТ-безопасности в Украине свалились до 68 млн долл.; за 10 лет до 100 млрд долл.; 700 ТБ на оптической болванке

22 марта 2021 г., 3:13

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Пожалуй, главным анонсом уходящей недели было сообщение AMD о выпуске серверных чипов третьего поколения.

По заявлению производителя в серию входит AMD EPYC 7763 - самый высокопроизводительный серверный процессор в мире. Как отмечается, в новых чипах увеличено на 19% количество выполняемых инструкций за такт. Теперь AMD EPYC имеют до 64 ядер, оснащены кешем третьего уровня объемом до 256 Мбайт, поддерживают 8 каналов оперативной DDR-памяти с максимальной тактовой частотой 3200 МГц и позволяют подключение 128 линий PCIe 4. Новые процессоры позволяют ускорить сортировку больших данных Hadoop на 60%, что по соотношению цены и производительности на 61% лучше, чем у конкурентов, по уверениям AMD. Чипы также обладают современными функциями безопасности, включая AMD Infinity Guard и новую опцию, именуемую Secure Encrypted Virtualization — Secure Nested Paging (SEV-SNP), которая помогает предотвратить вредоносные атаки гипервизора.

Intel также на днях представила новые процессоры - Core S 11-поколения для десктопов. Заявлено, что флагманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, может работать на тактовой частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost. Новые чипы семейства Intel Core 11 поколения серии S выполнены на базе новой микроархитектуры Cypress Cove, которая позволяет до 19% увеличить количество выполненных инструкций за такт (по сравнению с предыдущим поколением). Официально компания не сообщает с использованием какого технологического процесса выпускаются новые чипы, но многие наблюдатели полагают, что это 14 нм.

Samsung провела масштабную презентацию смартфонов Galaxy A52 и A72, которые претендуют на заметную позицию в продажах компании. В качестве дисплея у этих аппаратов используется панель FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) с частотой обновления 90 Гц. Они базируются на чипе Qualcomm Snapdragon 720G - два ядра с частотой 2.3 ГГц и шесть ядер 1.8 ГГц, на борту до 8 ГБ, поддерживают расширение накопителя до 1 ТБ.

Samsung также объявила о достижении нового рекорда скорости передачи данных в сети 5G с помощью технологии E–UTRAN New Radio Dual Connectivity. На демонстрации, проведенной в лаборатории Samsung в Корее, компания успешно объединила 40 МГц частоты 4G и 800 МГц частоты 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave), достигнув скорости передачи данных 5,23 Гбит/с на одном устройстве. А ведь еще два года назад Samsung представила одно из первых мультигигабитных соединений для передачи данных New Radio со скоростью более 1,7 Гбит/с.

Между тем Nokia объявила о намерении сократить до 10 тыс. сотрудников в ближайшие два года. В компании в настоящее время работает 90 тыс. сотрудников, и она сократила тысячи рабочих мест после приобретения Alcatel-Lucent в 2016 году. Глава компании ожидает, что текущая реструктуризация снизит затраты на персонал почти на 600 млн евро к концу 2023 года. Это должно позволить компании больше средств направить на R&D в попытке противостоять шведской Ericsson и китайской Huawei.

В прошедший четверг VMware сообщила, что приобретает Mesh7, разработчика средств безопасности облачных приложений и микросервисов и намерена интегрировать ее продукт для обнаружения проблем безопасности за счет анализа контекстного поведения API с Tanzu Service Mesh. Решение Mesh7 базируются на Envoy (с открытым исходным кодом прокси Layer 7), разработанном для больших современных сервис-ориентированных архитектур. Envoy также является основополагающим компонентом имеющихся решений VMware по данном направлению.

А вот PayPal поглотит разработчика защиты криптокошельков. Наблюдатели полагают, что Curv обойдется покупателю в сумму не менее 200 млн долл. Этот стартап основан в 2018 г. и является разработчиком платформы обеспечения безопасности цифровых активов, призванной помочь криптовалютным компаниям и финансовым учреждениям создавать собственные цифровые кошельки. Стоит напомнить, что PayPal в октябре сделала большой шаг на рынке криптовалют, выпустив платформу обмена, которая позволяет клиентам использовать свои существующие учетные записи для торговли криптовалютой. Приобретенный стартап станет частью недавно сформированной группы PayPal, ориентированной на блокчейн и цифровые валюты.

Раз уж заговорили про сегмент безопасности — на днях был продемонстрирован новый простой способ перехвата SMS. Белый хакер под псевдонимом Lucky225, показал, как захватывать телефонные номера за считанные минуты, просто заплатив за перенаправление текстовых сообщений. Проблема была связана с услугой Sakari, одного из представителей обширной экосистемы фирм, помогающих бизнесу в организации SMS-маркетинга и рассылки массовых сообщений. Самый дешевый план Sakai, который позволяет добавить номер телефона для отправки и получения текстов, стоит $16 в месяц. Как показал Lucky225, можно легко зарегистрироваться под чужим номером и получать предназначенные для него текстовые сообщения. Причем жертва не имеет никакой возможности сразу узнать о перехвате её текстовых сообщений. Этот ранее неизвестный вектор атаки уже используется преступниками в целях шантажа, запугивания, опустошения банковских счетов, кражи личных секретов и персональной информации. Причиной этой уязвимости Карстен Нол из Security Research Labs считает отсутствие стандартизованного глобального протокола для перенаправления текстовых сообщений третьей стороне. Сейчас это решается на уровне индивидуальных соглашений с телекоммуникационными провайдерами или SMS-хабами. А Ева Гальперин из Electronic Frontier Foundation заявила, что эта атака «подчеркивает важность отказа людей от двухфакторной аутентификации по SMS и, в более широком смысле, от аутентификации по номеру телефона.

Тема безопасности сейчас является ключевой, хотя в Украине продажи этих решений в 2020 г упали. По оценкам аналитиков DX Agent в минувшем году объем украинского рынка решений информационной безопасности уменьшился на 22% до 68 млн. долл. (для сравнения, в 2019 г. он вырос на 52% и достиг 86 млн. долл.). В структуре продаж по-прежнему преобладает ПО с долей 57% (38,8 млн. долл.), четверть приходится на аппаратно-программные решения (16,8 млн. долл.), причем, именно их продажи упали больше всего – на 49%, а вот доля услуг выросла на два пункта – до 18% (12 млн. долл.). По прогнозам, в 2021 г. рынок IT Security в Украине ожидает незначительный рост в районе 5%.

Тем временем стало известно, что капитализация платежной системы Stripe достигла почти 95 млрд долл. после очередного раунда инвестиций в объеме 600 млн долл. Компания, начавшая работу в 2010 году, разработала сервис для обработки онлайн-платежей. Дополнительно к этому в сентябре позапрошлого года она запустила сервис по борьбе с мошенничеством и начала предлагать зарплатные карты для компаний. По информации Financial Times последняя оценка сделала Stripe самой дорогой частной финтех-компанией. Следующей идет Robinhood, стоимость которой оценивается в 11,7 млрд долл. Оценка Stripe сейчас превышает показатели Facebook и Uber до того, как они стали публичными.

На уходящей неделе пришла информация о том, что один из крупнейших игроков в сегменте предоставления инфраструктуры для облачных вычислений, компания DigitalOcean, готовится к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где будет котироваться под символом «DOCN». Наблюдатели отмечают, что в отличие от конкурентов — Amazon, Alibaba, Google, IBM, Microsoft или Oracle — компания DigitalOcean сосредоточена на предоставлении исключительно облачных сервисов. Вполне возможно, что в результате IPO рыночная капитализация провайдера будет на уровне 4,8 млрд долл. В отличие от лидера рынка публичных облаков Amazon Web Services, пока DigitalOcean не приносит прибыли. В прошлом году ее потери составили 44 млн долл., на фоне 40 млн долл. в 2019 году. Как отмечает СNBС, кроме того и темпы роста у DigitalOcean заметно ниже, чем у AWS, несмотря на то, что последняя уж генерирует в 142 раза больше доходов. «Мы берем инфраструктурные технологии и делаем их простыми во всех аспектах взаимодействия с продуктом», написал в проспекте эмиссии генеральный директор компании Янси Спруилл. Посмотрим насколько оправдается ставка на, малые предприятия, которые часто все еще просто не могут пользоваться преимуществами облачных вычислений.

Ну и в заключение про оптические диски, о которых стали уже подзабывать. Группа исследователей из нескольких университетов недавно смогли преодолеть стоявшие ограничения на пути увеличения емкости таких носителей в сотни раз. Разработанная ими платформа позволяет достичь плотности записи, достаточной для хранения 700 ТБ на 12-сантиметровом оптическом диске - эквивалент 28 000 дисков Blu-ray. Кроме того, предложенная технология использует лазер непрерывного излучения в противоположность дорогим и громоздким импульсным устройствам, задействованным в традиционных методах оптической записи. Кроме того, она подходит для массового производства оптических носителей с низкой себестоимостью. До персональных устройств накопители на базе новой технологии вряд ли дойдут, в вот архивным системам она сулит много преимуществ.

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