Итоги недели: IBM и NewCo; DPU на DOCA от Nvidia; первые в мире DDR5 256 ГБ

12 октября 2020 г., 3:48

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Главной новостью уходящей недели стало объявление IBM о намерении разделить бизнес и обособить направление управляемых инфраструктурных услуга в отдельную компанию, которая станет публичной.

IBM не раз уже проводила реструктуризации бизнеса, отделяла целые направления — например, это было подразделение по выпуску принтеров, потом по выпуску ПК, следом было выделено производство полупроводников, после этого серверов на платформе x86. Но столь масштабные преобразования, как намеченные, пожалуй произойдут впервые за всю 109-летнюю историю компании. К концу следующего года Голубой гигант намерен финализировать процессы по выводу в свободное плавание направления по предоставлению услуг ИТ-инфраструктуры, которое сегодня обеспечивает техническую поддержку 4600 клиентам в 115 странах. Общий портфель заказов в этом сегменте компания оценивает в 60 млрд долл, а суммарный годовой доход - в 19 млрд долл. (при общих продажах за 2019 г. 77,1 млрд долл.). Новая компания, которая пока не имеет названия, будет насчитывать 90 тыс. сотрудников (из 352 тыс. работающих сейчас в IBM). Инвесторы весьма благосклонно отнеслись к этому неожиданному шагу Арвинда Кришны, ключевого архитектора последних преобразований IBM, акции компании после объявления выросли на 7%. Стоит отметить, что именно Кришна стоял за идеей приобретения Red Hat в прошлом году за 34 млрд долл. и именно это направление сейчас является одним из наиболее интенсивно развивающихся. Компания намерена продолжать движение в сторону гибридных облачных технологий, которые в ближайшее время будут глобально генерировать до 1 трлн долл. в год. Обновленная IBM сконцентрируется на открытом гибридном облаке и решениях AI, которые будут, по ее оценкам, составлять более половины получаемых доходов.

Пришедшее в конце недели сообщение от IBM практически затмило все остальные новости, а их из числа весьма интересных было немало.

Например, NVIDIA в рамках конференции GTC 2020 сделала ряд важных анонсов. В частности компания представила новый тип, по ее заявлению, процессора – DPU (data processing unit) – с новой же архитектурой DOCA (data-center-infrastructure-on-a-chip, ЦОД-инфраструктура на чипе). Этот анонс включал новое семейство чипов DPU NVIDIA на базе BlueField-2 и комплект для разработки программного обеспечения NVIDIA DOCA для создания приложений на сервисах инфраструктуры ЦОД с ускорением DPU. Выпущенный DPU BlueField-2 способен перенимать от CPU критически важные задачи передачи, хранения и безопасности данных и позволяет организациям преобразовывать свою ИТ-инфраструктуру в современные ЦОД, которые, как уверяется, полностью программируются и поддерживают безопасность в соответствии с концепцией “zero-trust” для предотвращения утечки данных и кибератак. Один DPU BlueField-2 может предоставлять те же возможности ЦОД по обработке данных, что и 125 ядер CPU. Анонсированный чип обладает всеми возможностями NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dх SmartNIC и обеспечивает скорость передачи данных в 200 гигабит в секунду. DPU BlueField-2 появится в новых системах от ведущих производителей серверов в 2021 году. NVIDIA также представила готовые модули DGX SuperPOD для предприятий, которые заявлены как первая в мире инфраструктура искусственного интеллекта под ключ, позволяющая организациям очень быстро устанавливать мощные ИИ-суперкомпьютеры, во многих случаях всего за несколько недель. Поставки DGX SuperPOD, с размером кластера от 20 до 140 систем NVIDIA DGX A100, уже начались, и ожидается, что до конца года они будут установлены в Корее, Великобритании, Швеции и Индии. Компания также объявила на конференции о выпуске новых графических процессоров NVIDIA Quadro RTX A6000 и NVIDIA A40, построенных на архитектуре Ampere.

Тем временем, Intel сообщила о подписании трёхлетнего соглашения с Sandia Labs о сотрудничестве в исследованиях применения нейроморфных компьютеров для решения крупномасштабных вычислительных проблем современности. Работы будут проводиться на системе с 50 млн нейронов, которая базируется на тестовых нейроморфных чипах Intel Loihi.

SK hynix сделала более приземленное объявление — компания представила первые в мире модули памяти DDR5 256 ГБ. Корейский производитель начал разработку чипов 16 Гб DDR5 DRAM еще в ноябре 2018 г. Новая память нацелена в первую очередь на использование в серверах для ЦОД. Отмечается, по сравнению с DDR4 новые модули демонстрируют скорость передачи данных почти вдвое выше - до 5600 Мбит/с. При этом удалось снизить напряжение питания с 1,2 В до 1,1 В, что привело к понижению энергопотребления почти на 20%. Как подчеркивает SK hynix, за счет улучшения поддержки системы коррекции ошибок (Error Correcting Code, ECC) надежность работы приложений выросла в 20 раз по сравнению с памятью предыдущего поколения. Сам стандарт DDR5 был опубликован JEDEC лишь в начале июля нынешнего года. Согласно данным Omdia, спрос на DDR5 начнет активно расти в следующем году, и в 2022 г. она будет занимать уже 10% глобального рынка, а к 2024 г. этот показатель достигнет 43%.

Еще один корейский производитель, компания Samsung, на днях представил предварительные итоги третьего квартала. Сообщается о росте операционной прибыли на 58,1% в годовом сопоставлении, до 10,6 млрд. долл и выручки на 6,5%. Развернутая информация пока не представлена, однако по всей видимости в немалой степени такая динамика связана с проблемами находящейся под санкциями Huawei. В том числе, доходы Samsung выросли за счет возросшего спроса на память со стороны китайской компании, которая до вступления в силу второй фазы американских санкций спешно закупала комплектующие.

AMD на уходящей неделе представила линейку процессоров AMD Ryzen 5000-й серии на базе новой архитектуры «Zen 3». Новые настольные чипы будут предложены в вариантах до 16 ядер, 32 потоков и 72 МБ кэш-памяти в самом старшем, и по заявлению производителя будет доминировать в интенсивных многопоточных рабочих нагрузках и энергоэффективности.

Также к концу недели The Wall Street Journal сообщил, что AMD ведет переговоры о приобретении Xilinx и очень близка к заключению сделки. Речь идет о сумме в 30 млрд долл. и, вероятнее всего, львиная доля ее будет выплачена акциями покупателя. Капитализация AMD находится сейчас на уровне в 100 млрд долл. Стоит напомнить, что пять лет назад Intel приобрела за 16,7 млрд долл. компанию Altera, второго по размеру на тот момент производителя FPGA на глобальном рынке. Что ж посмотрим, действительно ли AMD решится на такой, среди прочего, весьма рискованный шаг.

А вот, что точно известно, так это решение Cisco приобрести Portshift, которая разрабатывает решения для защиты контейнерных приложений, в частности технологии, позволяющие обнаруживать некорректно работающие конфигурации Kubernetes. По заявлению руководства Cisco, после завершения сделки технологии Portshift будут интегрированы в портфель решений компании по обеспечению информационной безопасности и, например, позволят предоставлять услуги на всех этапах разработки приложений. Как отмечается, CNA и Kubernetes в последнее время становится сверхактуальным для компаний, которые переносят свои приложения и данные в облачные среды.

Microsoft между тем представила Surface Laptop Go. Ноутбук оснащен 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense и базируется на четырёхъядерном процессоре Intel Core i5 десятого поколения, имеет 4 ГБ (до 16 ГБ) ОЗУ и накопитель 64 ГБ в базовой конфигурации (до 256 ГБ). На борту также порты USB-A и USB-C, аудиоразъем и порт Surface Connect. В базовой конфигурации Surface Laptop Go будет предлагаться за 549,99 долл.

Seagate объявила о старте массовых поставок накопителей Skyhawk AI емкостью 18 ТБ. Отмечается, что это первый жесткий диск, созданный специально для работы в системах видеонаблюдения с искусственным интеллектом. В нем используется микропрограмма Imageperfect AI, которая поддерживает потоки данных для глубокого и машинного обучения в периферийных приложениях. Skyhawk AI поддерживает 64 одновременных видеопотока параллельно с 32 потоками данных ИИ. Эти накопители можно использовать в сетевых видеорегистраторах с несколькими отсеками и поддержкой ИИ. Модель рассчитана на рабочую нагрузку 550 ТБ в год — это в три с лишним раза больше, чем выдерживают обычные жесткие диски для систем видеонаблюдения.

Не отставала на этой неделе и Western Digital. Компания представила расширенную линейку WD_BLACK, включая SSD на базе NVMe с технологией PCIe Gen4 и док-станцию NVMe SSD с питанием от Thunderbolt 3.

Ну, и напоследок несколько новостей из университетских лабораторий. Так инженеры кафедры прикладной физики Токийского университета предложили метод печати органических TFT для гибких и больших носимых дисплеев, что может заметно удешевить их. Осталось только найти как адаптировать разработку к условиям промышленного производства. А вот группа из Университета Арканзаса обнаружила, что при комнатной температуре тепловые флюктуации незакреплённого листа графена генерируют переменный ток в цепи. Базирующаяся на этом эффекте схема сбора энергии может быть встроена в чип, чтобы обеспечить низковольтную мощность питания. Теперь исследователи думают над тем, как разместить миллионы таких схем вместе с конденсаторами для накопления заряда в кремниевый чип. Надеюсь, у них получится.

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