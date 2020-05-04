Итоги недели: Zoom пересел на инфраструктуру Oracle; "комнаты" от Facebook; квартальный рост; «солнечные окна»

4 мая 2020 г., 2:55

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Тема сверхпопулярного ныне Zoom нашла продолжение и на этой неделе.

Zoom Video Communications теперь будет использовать Oracle Cloud Infrastructure. Как стало известно, ранее использовалось смешанное решение, состоящее из собственных центров обработки данных компании и сервисов Amazon Web Services, а также Microsoft Azure. Тридцатикратный скачок подписчиков (с 10 млн в прошлом декабре) потребовал радикального подхода. Согласно информации Reuters, около шести недель назад Zoom начала работать с Oracle. Детали сделки не раскрываются, однако по заявлению компаний, около 7 миллионов гигабайт данных Zoom в день проходят через серверы Oracle. Для Oracle, которая активно старается догнать конкурентов в облачном сегменте, и прежде всего Amazon и Microsoft, соглашение с Zoom может стать крайне важным, если все пойдет так, как нужно. Интересно, что еще в начале апреля, в тот момент, когда на сервис обрушилась волна критики из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью глава Oracle Ларри Эллисон записал видео в поддержку Zoom. Теперь ясна подоплека.

Мегапопулярность Zoom подстегнула и других игроков сегмента. Так Google, несколько упустившая волну, заявила на днях, что ее видеоконференции с премиум функциями Meet станут бесплатными для всех. Акцент делается в первую очередь на безопасное и надежное решение, которым «доверяют учебные заведения, правительства и компании во всем мире». По состоянию на этот месяц на базе Meet ежедневно проводят 3 миллиарда минут видеовстреч и добавляются примерно 3 миллиона новых пользователей. Кроме того, ежедневное количество участников встреч Meet превысило 100 миллионов.

Facebook же представила Messenger Rooms как отдельный инструмент для проведения групповых видеочатов, и расширила соответствующую функциональность для остальных своих платформ. Rooms воплощает в жизнь видение «цифровой жилой комнаты», в отличие от «городской площади», с которой Марк Цукерберг сравнивал Facebook в прошлом году. По мнению компании, минималистский интерфейс и поддержка групповых совещаний с количеством участников до 50 делают Rooms полноценным конкурентом Zoom, а отсутствие ограничений на длительность звонков обеспечивает преимущество по сравнению с бесплатной версией Zoom. Facebook оснастила свой сервис виртуальными фоновыми заставками, настройкой «mood lighting» для просветления видео, снимаемого в тёмных помещениях, а также фильтрами дополненной реальности для лица, впервые дебютировавшими в Instagram.

На уходящей неделе компании начали одна за одной представлять финансовые результаты первого квартала. И хотя из-за разразившейся пандемии рост у большинства несколько замедлился, каких-то жутких провалов пока не наблюдается.

Некоторые игроки оказались даже в выигрышном положении, в частности, из-за того что резко подскочил спрос на ноутбуки.

Например у Intel выручка в годовом измерении выросла почти на четверть, а прибыль на 42%. Показатели составили 19,8 млрд долл. и 5,7 млрд долл., соответственно. В сложившейся из-за пандемии ситуации ко всему прочему резко начал расти спрос на решения для ЦОД. Соответствующее подразделение Intel сообщило об увеличении квартальных продаж на 43% до 7 млрд долл. Подразделение Intel Client Computing Group, которое занимается производством процессоров для ПК, зафиксировало рост на 14% до 9,8 млрд долл. И задержка с переходом на новые производственные процессы почти на три года, невыполнение планов выпуска, дефицит в канале и пр. - совсем не помеха, как оказалось.

У AMD квартальный доход за год также заметно вырос - на 40% до 1,79 млрд долл., что даже оказалось выше, чем аналитики ожидали. Чистая прибыль составила 162 млн долл. при 16 млн долл. год назад. Драйвером роста, составившего 73% за год, стали ноутбуки. Подразделение Computing and Graphics получило доход в 1,44 млрд долл., а его операционная прибыль достигла 262 млн долл. По направлению Enterprise Embedded and Semi-Custom наблюдалось снижение выручки на 21% и даже были зафиксированы убытки.

Microsoft также рапортовала о росте выручки по итогам третьего квартала своего 2020 финансового года - на 15% до 35 млрд долл. Прогноз аналитиков в среднем был на уровне 33,76 млрд долл. Операционная прибыль Microsoft поднялась на четверть до 12,9 млрд долл. Доход по направлению Intelligent Cloud, в которое входит сервис Azure, вырос на 27% до 12,281 млрд долл. Второе по объемам выручки подразделение компании Productivity and Business Processes, включающее разработку и продажи Office, получило прирост дохода на 15% - 11,743 млрд долл. При этом продажи LinkedIn выросли на 21%. Направление More Personal Computing, куда входит бизнес, связанный с Windows, Xbox и платформ Surface, увеличило выручку лишь на 3% до 10,997 млрд.

У Apple рост был не столь гигантский — лишь на 1%, но компания за квартал заработала 58,3 млрд долл. Чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,55 долл., что на 4% больше прошлогодних показателей. Международные продажи составили 62%.

Благодаря облачным сервисам SAP увеличила квартальный доход до 6,52 млрд евро, это на 7% больше в годовом сопоставлении. Выручка от облачных сервисов SAP выросла за отчетный период на 29% до 2,01 млрд евро, от лицензий на ПО уменьшился на 31% до 451 млн евро, а операционная прибыль увеличилась на 1% до 1,48 млрд евро.

Но влияние пандемии и общей ситуации на мировых рынках по мнению аналитиков все же будет сказываться на продажах. Например, значительно ухудшен прогноз развития рынка памяти. Ранее IC Insights прогнозировали по итогам 2020 г. заметный рост рынка памяти. После провала в 2019 г. на 32% «YoY», до 110,4 млрд долл., позитивная динамика увеличения выручки ожидалась на уровне 14%. Однако пересмотренный прогноз говорит о том, что выручка от поставок чипов DRAM и NAND останется на уровне прошлого года. Кроме того, пандемия усилила и без того затянувшееся падение мирового рынка планшетов. По оценкам IDC, поставки в начальной четверти года упали на 18,1%, до 24,6 млн устройств.

Nvidia на уходящей неделе объявила о завершении сделки по приобретению компании Mellanox Technologies, стоимость которой составила 7 млрд долл. Покупка была объявлена еще в марте 2019 г., однако потребовалось еще достаточно много времени на получение одобрения регулирующих органов, в частности Китай очень долго не давал одобрения на сделку. С приобретением Mellanox у Nvidia появился весь комплекс технологий — от вычислительных до сетевых, от процессоров до программного обеспечения, а также возможности масштабирования для создания ЦОД нового поколения. Амбиций у руководства компании, как видим, предостаточно.

Что до решений для ЦОД, то Kioxia, бывшая Toshiba Memory, выпустила программно-конфигурируемый контроллер флэш-памяти, который обеспечивает динамическое переконфигурирование флэш-памяти на уровне SSD и создание гипермасштабируемых пулов флэш-хранилища. Появится возможность организовывать контролируемые чипы NAND в подразделы или «виртуальные устройства». Каждое виртуальное устройство может иметь собственные, отличные от других характеристики. Некоторые из виртуальных устройств могут работать параллельно и изолированно друг от друга на общем физическом SSD.

DJI на днях обновила свой портативный дрон DJI Mavic. Как отмечается, обладая улучшенной камерой и новыми интеллектуальными функциями управления, этот квадрокоптер предлагает новые возможности и повышает безопасность автономной съемки. В Mavic Air 2 теперь съемка 4К видео 60 кадров в секунду и поддержкой HDR, фотографирование с разрешением 48 МП, создание панорам с широким цветовым и динамическим диапазоном, а также усовершенствованный трехосевой стабилизатор.Помимо камеры улучшены также интеллектуальные режимы аэросъемки. Обновленный Active Track может следовать за объектами, автоматически облетая препятствия и удерживая объект съемки в центре кадра, даже если он на время перекрывается деревьями или строениями.

В скором будущем устройства небольшой мощности, всевозможные IoT-системы, смогут обходиться без батарей, поглощая нужную энергию из внешней среды, благодаря инновационному термоэлектрическому материалу на железной основе, который был анонсирован учеными из лаборатории Института физики твёрдого тела Токийского университета.

Ну, и в заключение, еще одна новость из университетских стен. Разработчики из Университета Монаша в Мельбурне представили полупрозрачный солнечный элемент, который можно встраивать в оконное стекло. Они смогли решить проблему долгосрочной стабильности в условиях интенсивного облучения и высокой влажности и поднять эффективность панели до уровня коммерческих солнечных элементов, монтируемых на крышах домов (15–20%). «Солнечные окна» с затенением как у коммерческих тонированных стекол, могли бы генерировать порядка 140 ватт электроэнергии на квадратный метр поверхности. Не исключено, что лет через пять такие окна мы увидим в офисных центрах.

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