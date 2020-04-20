Итоги недели: Apple и Google объединятся в борьбе; на рынке ПК самый глубокий провал с 2013 г.; iPhone SE - обновлен; EPYC стал еще производительнее

20 апреля 2020 г., 3:09

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Коронавирус и темы с ним связанные остаются превалирующими во всех новостных лентах.

Дошло до того, что даже непримиримые конкуренты объединяют свои силы. Так Apple и Google анонсировали планы выпустить ПО, которое позволит использовать смартфоны для сдерживания пандемии. Новые приложения, как ожидается, упростят применение беспроводной технологии Bluetooth для отслеживания местными и национальными властями круга людей, сближавшихся с носителями коронавируса. Предполагается, что это поможет изолировать лиц с повышенной вероятностью заражения и ослабить ограничения на передвижения для всех остальных. Отслеживание сигнала Bluetooth, как утверждают Google и Apple, позволит защитить конфиденциальность гораздо лучше, чем другие варианты, такие как использования GPS или координат сотовой вышки, открывающие доступ к информации властям. Стоит отметить, что подобные приложения уже созданы в Сингапуре, Китае, разрабатываются в Чехии, Германии, Италии и Великобритании.

На теме коронавируса продолжают паразитировать злоумышленники всех мастей. Недавно были проанализированы сотни фишинговых писем, замаскированных под информационные и коммерческие рассылки о COVID-19. Самыми популярными оказались программы-шпионы – 65%, второе место занимают бэкдоры – 31%, на шифровальщики приходится около 4%.

Исследователи компании Check Point обнаружили вредоносные приложения, которые маскировались под безобидные информеры по теме коронавируса. После установки такой программы хакер получает контроль над Android-устройством жертвы через доступ к звонкам, SMS, календарю, файлам, контактам, микрофону и камере. Выяснилось, что приложения создавались с помощью Metasploit, инструмента, используемого для тестирования на проникновение. Используя Metasploit, любой человек, обладающий базовыми компьютерными знаниями, может создать аналогичные вредоносные приложения всего за 15 минут.

Zoom продолжает набирать популярность, но при этом все больше информации приходит о «дырах» безопасности в этом сервисе. Детальная информация о более, чем 500 тыс. учётных записей пользователей Zoom были найдены выставленными на продажу в Тёмном Вэбе. Хакеры собрали сведения об эккаунтах путём сёрфинга идентификаторов.

Стремясь извлечь выгоду из проблем с безопасностью у Zoom компания Google на днях реализовала интеграцию Meet с Gmail. Сервис Meet, который в противовес потребительскому приложению Hangouts доступен только для бизнеса, учебных заведений и государственных организаций, с января лидирует среди всех сервисов Google по суточному росту числа пользователей. Неделю назад компания анонсировала, что Meet, каждый день приобретает два миллиона новых пользователей. На прошлой неделе компания сообщила о продлении до 30 сентября бесплатного апгрейда на продвинутые возможности Meet, такие как долгие видеозвонки.

Стало известно, что Alphabet, родительская компания Google, на оставшуюся часть года замедлит темпы расширения штатов, как следствие негативного влияния пандемии на рекламный бизнес. Сундар Пичай во внутренней рассылке для сотрудников выделил и другие области сокращения расходов, заявив о «перекалибровке фокуса и темпов инвестиций» в датацентры, в оборудование и в несущественные для бизнеса этой компании маркетинговые и туристические услуги. Прием на работу недавно приостановила и Microsoft

«Vodafone Украина» проанализировав статистику покупок в ее интернет-магазине обнаружила, что после введения карантина вырос спрос на мобильные Wi-Fi роутеры и 4G модемы. Их стали заказывать в шесть раз чаще. Также большей популярностью стали пользоваться стартовые пакеты – их сейчас заказывают в пять раз больше. В тоже время в среднем на 30% снизился спрос на все носимое, в частности, наушники и смартчасы. Пользователи стали активно запасаться внешней памятью. В три раза чаще стали покупать карты памяти, предпочитая их аксессуарам, чехлам и стеклам. Спрос на флешки и внешние жесткие диски так же подрос.

Раз уж начали говорить об аналитических отчетах.

IDC насчитала 53,2 млн традиционных ПК, поставленных на мировой рынок в первом квартале года. Резкий спад - 9,8% - после первого за многие годы роста в 2019 г. стал следствием вспышки коронавируса в Китае. В то время как загрузка производственных мощностей в январе находилась на уровне прошлых лет, закрытие заводов в феврале и медленное возобновление производства к концу квартала, привели к отмеченному спаду. В то же время, спрос вырос вследствие необходимости обновления ПК для работы из дома. Все ведущие вендоры за исключением Dell ушли в минус. Самый глубокий провал поставок зафиксирован у Apple, которая наиболее пострадала от закрытия китайских заводов.

В свою очередь Gartner сообщает, что мировой объем ПК, отгруженных заказчикам на протяжении первой четверти года, достиг 51,6 млн. По замерам этой компании провал достиг 12,3%, что стало наиболее глубоким провалом, начиная с 2013 г. Интересно, что общая доля трех крупнейших вендоров продолжает расти - с 60 до 65,6%.

Apple несколько неожиданно на уходящей неделе представила новое поколение своего самого доступного iPhone. Обновленный аппарат iPhone SE сохранил дизайн восьмой модели, но получил начинку 11-й линейки - процессор A13 Bionic. Как отмечается, корпус iPhone SE изготовлен из прочного стекла и алюминия, используемого в аэрокосмической отрасли, устройство устойчиво к воздействию воды и пыли и имеет рейтинг IP67 (допускается погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут). Дисплей Retina HD 4,7 дюйма с технологией True Tone, по заявлению производителя, настраивает баланс белого в соответствии с окружающим освещением, поэтому изображение выглядит естественно, словно напечатано на бумаге. Имеется встроенная поддержка беспроводной зарядки с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки - до 50% всего за 30 минут. Камера одинарная - широкоугольник 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и процессором обработки сигналов изображения и системой Neural Engine. iPhone SE будет доступен к заказу , уже начиная с 24 апреля, в вариантах с накопителями 64, 128 и 256 ГБ по цене от 399 долл (на рынке США). По мнению наблюдателей в сложившихся условиях на мировом рынке эта новинка может получить весьма высокий спрос.

AMD продолжает наращивать свое присутствие на серверном рынке и представила на уходящей неделе новые серверные чипы EPYC серии 7Fx2, в которых увеличена тактовая частота и расширен объем кэш-памяти третьего уровня. По заявлению производителя, новинки в расчете на одно ядро обладают самой высокой производительностью в своем сегменте. Как отмечает AMD, новые чипы EPYC 7Fx2 обеспечивают заметное превосходство по сравнению с конкурирующими системами - на 17% быстрее в задачах SQL Server и на 47% в тестах VMmark 3.1. При том еще и дешевле в среднем на 200 долл.

А вот Qualcomm остается крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов по итогам 2019 г.. По замерам Counterpoint Research, среди ключевых поставщиков процессоров для смартфонов лишь Samsung Electronics и HiSilicon (Huawei) сумели выйти в плюс, в то же время, Qualcomm, MediaTek и Apple отчитались снижением выручки.

Платформа GitHub, предлагающая сервис для совместной разработки ПО, объявила на уходящей неделе новые инициативы для своих пользователей. Причем эти анонсы планировались уже давно, и как заявило руководство проекта, они не обусловлены ситуацией с глобальной пандемией. Подписчики тарифа GitHub Free все основные функции платформы будут доступны бесплатно. Кроме того, они получат 500 МБ дискового пространства и 2000 минут в месяц GitHub Actions. Просто зарегистрировавшись, можно будет использовать любое количество приватных репозиториев с неограниченным числом подключенных соавторов. До недавнего времени в бесплатном виде подписки такой вариант был допустим только для публичных репозиториев, в случае приватных репозиториев допускалось только три сооавтора. Кроме того, снижена оплата за набор расширенных функций в тарифе GitHub Team.

Ну, и в завершение новость из Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики. Там была изготовлена солнечная батарея, эффективность которой приближается к 50% (47,1%). Рекордный солнечный элемент был сконструирован наложением шести фотоактивных слоев материалов, которые в сумме обеспечивали поглощение света в широкой полосе солнечного спектра. Для поддержки функционирования этих шести переходов, общее количество слоев гетероструктуры достигло 140, при этом их совокупная толщина в три раза меньше толщины человеческого волоса. Пока это самая высокоффективная технология, но и самая дорогая, используемая только для космических кораблей. Впрочем, и обычные солнечные панели считались еще совсем недавно весьма дорогими и практически недоступными.

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