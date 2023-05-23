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Хакери рф викрали персональні дані клієнтів чотирьох українських страхових компаній з топ10

23 мая 2023 г., 13:35
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Протягом березня-квітня фахівці «Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події» (CERT-UA), яка діє при «Держспецзв’язку», фіксували зростання кількості кібератак на комерційні компанії. Зокрема – на ті, які зберігають багато персональних даних громадян.

Наприклад, у квітні так звані російські «хактивісти» здійснили низку кібератак та отримали доступ до даних чотирьох страхових компаній України з-поміж десяти найбільших. Унаслідок атак були викрадені та опубліковані персональні дані українців. Залежно від джерела, це – контакти, адреси, місця роботи, подорожі, автомобілі тощо.

Не виключено, що чутлива інформація може бути використана ворогом для планування подальших операцій. Наприклад, для проведення кампаній інформаційно-психологічного впливу або кампаній проти конкретних людей. Подібні витоки можуть загрожувати й національній безпеці країни.

«Держспецзв'язку» наголошує: відповідно до законодавства відповідальність за недотримання вимог щодо захисту даних українців несуть їх розпорядники.

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