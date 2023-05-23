Kioxia представила NVMe SSD BG6 на базі шостого покоління BiCS FLASH 3D

23 мая 2023 г., 15:35

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Компанія KIOXIA анонсувала SSD серії BG6, які оснащені інтерфейсом PCIe 4.0 та де вперше використана флешпам'ять BiCS FLASH 3D шостого покоління, що дозволило збільшити продуктивність у 1,7 раза порівняно з попередніми пристроями. Твердотільні накопичувачі KIOXIA BG6 виконані у формфакторі M.2 2230 для забезпечення підвищеної місткості та покращеної енергоефективності. Ці рішення доступні також в односторонньому виконанні формфактору M.22280.



Серед особливостей новинки варто відзначити, що в ній підтримується технологія буфера пам'яті хоста (HMB), яка використовує частину пам'яті хоста (DRAM) так, якби вона була його власною, для створення високопродуктивного твердотільного накопичувача без DRAM.



«Сховище наступного покоління для комерційних та персональних мобільних обчислювальних додатків має відповідати споживчому попиту на надмобільність без компромісів, – сказав Невілл Ічхапорія (Neville Ichhaporia), старший віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу твердотільних накопичувачів KIOXIA America. — Наші нові твердотільні накопичувачі KIOXIA BG6 забезпечують підвищену продуктивність та щільність при невеликій площі, що робить їх оптимальними для сучасного способу життя “працюй та грай із будь-якого місця”».



Додаткові функції та переваги KIOXIA BG6 включають:



Місткість 256, 512, 1024 та 2048 ГБ;

Стандартний інтерфейс PCIe 64 GT/s (лінії Gen4 x4);

До 6000 МБ/с при послідовному читанні та 5300 МБ/с при послідовному записі;

До 850 000 IOPS при довільному читанні та 900 000 IOPS при довільному записі;

Перспективна підтримка набору функцій технології NVMe 1.4c та основних команд управління по шині управління системою (SMBus), що забезпечує точніше керування температурним режимом;

Підтримка найновіших стандартів TCG Pyrite та Opal3, а також наскрізний захист даних забезпечують безпеку даних як вдома, так і в офісі;

Підтримка сигналу повідомлення про втрату живлення захисту даних від примусового відключення;

Сигнал бічної смуги (PERST#, CLKREQ# і PLN#) підтримує як 1,8, так і 3,3;

Підтримує функцію відновлення платформи FW.



Заявлено, що SSD серії KIOXIA BG6 надаватимуться для оцінки OEM-клієнтами у другій половині 2023 року.

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