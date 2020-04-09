HPE выделит более 2 млрд долл. на программы поддержки клиентов и партнеров

9 апреля 2020 г., 17:03

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Компания Hewlett Packard Enterprise объявила о том, что ее подразделение HPE Financial Services зарезервирует более 2 млрд долл. на финансирование различных программ поддержки клиентов и партнеров, которые столкнулись с финансовыми проблемами в период пандемией COVID-19.



Объявленные инициативы нацелены на то, чтобы обеспечить беспрерывность бизнеса и его адаптацию к новым сложившимся условиям. Дополнительно компания объявила о запуске специально программы для упрощения платежей (Payment Relief Program), в рамках которой

клиенты смогут приобретать необходимые технологии и оплачивать ежемесячно лишь 1% от общей суммы контракта на протяжении первых восьми месяцев. Таким образом более 90 % платежей по договору будет отложены до 2021 года. А уже со следующего года заказчики смогут оплачивать 3,3 % от суммы ежемесячно.



Вот лишь несколько программ, которые запущены HPE Financial Services.



HPE поможет клиентам извлечь выгоду из своих собственных технологий путем преобразования существующих ИТ-активов в капитал, который можно использовать для покупки новых технологий или обновления уже имеющихся. Производитель также готов выкупить оборудование, в котором у заказчика нет нужды. За прошедшие два года HPE направила таким образом в бюджеты своих клиентов более 642 млн долл.



Компания также предложит осуществление платежей по мере поставки продукции. Заказчики смогут поэтапно проводить развертывание решений, настраивать и тестировать системы перед оплатой за них. Этот подход позволит клиентам не ограничивать циклами бюджетирования основной бизнес. При необходимости график развертывания может быть продлен до 12 месяцев.



HPE предложит отсрочку платежа на 90 дней для сокращения давления на бюджеты заказчиков. Этот подход будет доступен в случае приобретения ряда аппаратных решений , а также для некоторого ПО, услуг, а также инсталляционных пакетов.



Производитель предложит бывшее в употреблении, но сертифицированное оборудование. В частности компоненты для построения ЦОД или апгрейда могут быть подобраны под бюджет клиента.



Также в рамках объявленной программы предусмотрены варианты различной аренды оборудования - на срок от трёх до двенадцати месяцев.



HPE делает все возможное, чтобы помочь сообществам, клиентам и партнерам в это время глобальной неопределенности. Компания готова расходовать свое время, талант, ресурсы и технологии для решения новых задач и требований, с которыми сталкиваются организации в условиях пандемии COVID-19. Например, HPE недавно выпустила решения VDI (интерфейс виртуального рабочего стола), чтобы помочь клиентам адаптироваться к требованиям удаленной работы.

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