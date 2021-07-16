 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 26 (1273)

04.07 - 11.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Intel вот-вот купит GlobalFoundries?

16 июля 2021 г., 11:58

Intel вот-вот купит GlobalFoundries?

Как сообщает The Wall Street Journal, компания Intel находится в активной фазе переговоров по заключению соглашения о покупке GlobalFoundries. Сделку оценивают в 30 млрд долл.

GlobalFoundries - бывшее подразделение AMD, которое обособилось в 2008 году и входит в тройку крупнейших контрактных производителей полупроводников, уступая лишь TSMC и Samsung.

Intel с поглощением GlobalFoundries расширит мощности по выпуску чипов, однако не решит свою основную проблему — не получит доступ к производству но нормам ниже 10 нм, как отмечают наблюдатели.

Если сделка все же состоится и удасться договорится с основным владельцем акций  GlobalFoundries суверенным инвестфондом Абу-Даби Mubadala Investment может сложится интересная ситуация. Intel будет производить чипы для AMD, у которой заключен контракт до 2024 с GlobalFoundries.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  