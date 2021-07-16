Intel вот-вот купит GlobalFoundries?

16 июля 2021 г., 11:58

Как сообщает The Wall Street Journal, компания Intel находится в активной фазе переговоров по заключению соглашения о покупке GlobalFoundries. Сделку оценивают в 30 млрд долл.



GlobalFoundries - бывшее подразделение AMD, которое обособилось в 2008 году и входит в тройку крупнейших контрактных производителей полупроводников, уступая лишь TSMC и Samsung.



Intel с поглощением GlobalFoundries расширит мощности по выпуску чипов, однако не решит свою основную проблему — не получит доступ к производству но нормам ниже 10 нм, как отмечают наблюдатели.



Если сделка все же состоится и удасться договорится с основным владельцем акций GlobalFoundries суверенным инвестфондом Абу-Даби Mubadala Investment может сложится интересная ситуация. Intel будет производить чипы для AMD, у которой заключен контракт до 2024 с GlobalFoundries.

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