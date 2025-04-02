Акції CoreWeave зросли майже на 42% на третій день після IPO

2 апреля 2025 г., 13:50

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Компанія CoreWeave, що займається хмарними обчисленнями для завдань АІ, провела у минулу пʼятницю IPO.

Як повідомляє CNBC, у вівторок акції CoreWeave зросли майже на 42%, піднявшись вище ціни первинного публічного розміщення після невдалого другого торгового дня на публічних ринках.

Закриття торгів відбулося на позначці $52,57, в результаті чого ринкова капіталізація компанії досягла майже 25 мільярдів доларів.

Акції хмарної компанії штучного інтелекту, яка надає доступ до графічних процесорів Nvidia іншим технологічним компаніям, впали більш ніж на 10% в понеділок і опустилися нижче ціни первинного публічного розміщення в 40 доларів. У п'ятницю акції відкрилися на рівні $39, а закрилися на позначці $40.

У п'ятницю CoreWeave вийшла на публічні ринки в рамках найбільшого з 2021 року венчурного IPO американської компанії в галузі технологій, підтриманого венчурними фондами. Це стало ключовим випробуванням для ринку публічних розміщень, який майже зупинився близько трьох років тому в умовах високої інфляції та зростання процентних ставок, які відлякували технологічних інвесторів.

Багато хто сподівався, що CoreWeave відкриє більш сприятливий період для IPO.

Невтішні результати CoreWeave не змогли підняти довіру інвесторів.

Ринки падають на тлі макроекономічної невизначеності, спричиненої тарифною політикою президента Дональда Трампа. Минулого тижня CoreWeave знизила ціну пропозиції до $40 з початкового очікуваного цінового діапазону від $47 до $55. Компанія також зменшила пропозицію до 37,5 мільйонів акцій з 49 мільйонів.

Генеральний директор CoreWeave Майк Інтратор (Mike Intrator) заявив у п'ятницю в програмі «Squawk Box» на CNBC, що компанія була змушена «масштабувати або змінити умови угоди, щоб відповідати інтересам покупців» на тлі макроекономічних негараздів.

Компанія вважає Microsoft своїм найбільшим клієнтом. У цьому списку також Amazon, Google і Oracle.

У своєму проспекті емісії, поданому в березні, компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 863 млн дол. CoreWeave заявила, що виручка зросла більш ніж на 737% в минулому році до 1,92 мільярда дол.

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