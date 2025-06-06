LG UltraFine 40WT95UF — новий 40-дюймовий монітор з Thunderbolt 5

6 июня 2025 г., 16:25

0

Tweet

Компанія LG Electronics (LG) зміцнює свою присутність на ринку B2B з випуском LG UltraFine 40WT95UF, монітора преміумкласу, розробленого для задоволення потреб галузей з інтенсивним використанням даних, таких як фінанси та ІТ. Новий UltraFine, розроблений для підвищення продуктивності, є першим у світі монітором з роздільною здатністю 5K2K (5120×2160), що підтримує Thunderbolt 5. Він оснащений 40-дюймовим екраном з високою частотою оновлення, а також безліччю зручних опцій для багатозадачності та підключення. Доступний для корпоративних клієнтів по всьому світу, 40WT95UF підкреслює прагнення LG надавати преміальні, масштабовані дисплейні рішення для глобальних бізнес-потреб.



Професіонали в галузі фінансів та ІТ часто стикаються з обмеженнями дисплеїв стандартного формату при роботі з великими обсягами даних або одночасному використанні декількох додатків. LG UltraFine 40WT95UF розв'язує ці проблеми завдяки великому 40-дюймовому екрану і співвідношенню сторін 21:9, пропонуючи просторий цифровий робочий простір. Великий дисплей монітора в поєднанні з ультрависокою роздільною здатністю і набором корисних функцій організації екрана забезпечує візуальну точність і гнучкість, допомагаючи користувачам працювати більш ефективно і результативно.



Модель 40WT95UF пропонує функції «картинка в картинці» і «картинка поруч з картинкою», надаючи користувачам переваги багатозадачності, характерні для конфігурації з двома моніторами, без необхідності займати багато місця на столі. Фінансові аналітики можуть одночасно переглядати великі набори даних, панелі додатків і ринкові графіки, а ІТ-фахівці — чи то в області розробки програмного забезпечення, системної інтеграції або медіапослуг — можуть використовувати розширений простір екрана і розширені можливості для перегляду довгих рядків коду, управління складними графіками проєктування і проведення поглибленого аналізу контенту.



Оснащений технологією IPS Black від LG, дисплей 5K2K підтримує частоту оновлення 120 Гц і AMD FreeSync Premium, забезпечуючи виняткову чіткість, контраст, точність передачі кольору і плавність руху. Ці розширені функції роблять 40WT95UF вибором для фінансового аналізу в реальному часі, а також для високоточної візуальної роботи, такої як кодування, графічний дизайн і створення контенту.



Примітно, що, як перший у світі 5K2K-монітор з Thunderbolt 5, він забезпечує високу швидкість передачі даних до 80 Гбіт/с, просте підключення до високопродуктивних периферійних пристроїв і зарядку ноутбука — і все це через один кабель, без необхідності використання окремого адаптера живлення. Для безпроблемної інтеграції пристроїв новий монітор також оснащений широким вибором портів, включаючи USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 і RJ45, які в сукупності забезпечують досвід, схожий з наявністю вбудованого USB-концентратора. Крім того, підтримка гірляндового зв'язку допомагає зменшити кількість кабелів, що призводить до більш чистого та організованого робочого простору.



«LG прагне розробляти передові дисплеї та інтегровані ІТ-рішення, які відповідають потребам корпоративних клієнтів, що зростають», — сказав Й. С. Лі (YS Lee), керівник ІТ-підрозділу LG Media Entertainment Solution Company. «Ми будемо продовжувати пропонувати найкращі в галузі монітори, адаптовані до унікальних вимог кожного сектора, а також широкий спектр ІТ-продуктів, призначених для підвищення продуктивності у всіх галузях».

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD