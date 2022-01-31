IBM расширяет команды Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы

31 января 2022 г., 17:15

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Корпорация IBM объявила о расширении команды направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы (центры в Варшаве, Москве и Праге) для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами.

Коллективы IBM Client Engineering объединяют дизайнеров, технических разработчиков, архитекторов решений, специалистов по работе с данными, экспертов по безопасности, DevOps инженеров и др. Все они работают вместе с заказчиками для быстрого поиска решений критически важных бизнес-задач с помощью технологий и сервисов IBM.

Примеры работы экспертного направления IBM Client Engineering с заказчиками: за четыре недели трансформировать процесс рассмотрения заявок на страхование жизни с применением искусственного интеллекта; за три недели помочь заказчику трансформировать ИТ-инфраструктуру и процессы управления приложениями – от полного отсутствия облака, управляемых услуг и автоматизации до применения Red Hat OpenShift на IBM Cloud; продемонстрировать заказчикам государственного сектора, следующим строгим требованиям к управлению данными, возможности технологий IBM по выполнению аналитических задач в восемь раз быстрее и вдвое дешевле, обеспечивая защищенность вычислительной среды без необходимости копирования или переноса данных.

«IBM Client Engineering – концепция IBM, которая ставит инновации во главу развития компаний и обеспечивает их быстрое и масштабное внедрение. Эксперты команды создают продуктивную бизнес-среду, позволяющую достигать результатов значительно быстрее. Принести коммерческую пользу – вот на что главным образом направлена помощь нашим заказчикам во внедрении интеллектуальных технологий в рабочие процессы», – сказал Вольфганг Вендт (Wolfgang Wendt), генеральный директор IBM в странах ЦВЕ.

Covid-19 изменил характер работы компаний по всему миру: заказчики и сотрудники перешли на удаленный формат работы, цепочки поставок нарушились, целые отрасли столкнулись с трудностями. Чтобы выстоять и стать еще сильнее, компаниям пришлось пересмотреть бизнес-модели, ускорить цифровизацию и переход к технологиям искусственного интеллекта и гибридного облака, при этом делая упор на безопасность.

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