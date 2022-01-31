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Microsoft впервые попала в число крупнейших поставщиков планшетов

31 января 2022 г., 16:25
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Microsoft впервые попала в число крупнейших поставщиков планшетов

Исследователи из Strategy Analytics насчитали 46,7 млн планшетов, глобально отгруженных в последнем квартале 2021 г. По индикатору "YoY" результат был ухудшен на 25%.

Несмотря на сравнительно высокий спрос, вендоры испытывали острый дефицит отдельных полупроводниковых компонентов, что не преминуло отразиться на итоговой картине рынка. В нынешнем году аналитики ожидают улучшение ситуации с комплектующими, однако ситуация вряд ли нормализуется до конца лета.

Microsoft впервые попала в число крупнейших поставщиков планшетов


В целом за прошлый год объем рынка превысил 183,1 млн устройств, тем самым на 3% ухудшен результат 2020 г. Помимо нехватки комплектующих влияние на рынок оказала переориентация вендоров на выпуск ноутбуков, которые для конечных потребителей оставались более интересными при организации мест удаленной работы и обучения.

Квартальные поставки Apple сократились на 22%, до 14,6 млн iPad. Тем не менее, за вендором по-прежнему почти треть (31%) рынка. Ключевой поставщик Android-моделей – Samsung – ухудшил поставки на 28%, что привело к сокращению подконтрольной доли до 16%. Впервые в рейтинге лучших оказалась Microsoft. Обстоятельное обновление семейства Surface позволило вендору отгрузить за квартал почти 2 млн устройств и нарастить долю рынка до 4%.

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