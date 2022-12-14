Huawei Watch Buds - перший годинник "все в одному"

14 декабря 2022 г., 11:25

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Представлений Huawei на своїй щорічній конференції розумний годинник нового покоління Watch Buds став першим в індустрії рішенням "все в одному", оскільки його конструкція дає змогу розмістити в корпусі бездротові навушники.

Активність виробників у сегменті рішень, що носяться, останнім часом просто дивовижна і пояснюється великою увагою покупців до таких пристроїв. Досі цей інтерес вдавалося підігрівати розширенням функціональності та нарощуванням характеристик. Досить згадати появу в розумних годинниках таких можливостей, як вимірювання ЕКГ, а в навушниках - комбінування активного шумопридушення з режимом прозорості. Здавалося б, куди вже далі? І виявилося, що можна об'єднати в рамках одного рішення найбільш жадані переносні пристрої: розумний годинник і бездротові навушники.



Це рішення з одного боку досить несподіване, а з іншого - цілком очікуване. Несподівано, тому що конструкторам довелося вирішити доволі складне завдання розміщення нехай і компактних, але все ж таки доволі об'ємистих навушників, у вельми обмеженому за розмірами годиннику. А очікувано це рішення, тому що логічно розвиває функціональність годинника здійснювати й приймати дзвінки. Таким чином зв'язка годинника і навушників якоюсь мірою стає заміщенням смартфона.

Запропонована Huawei конструкція передбачає відкидну кришку з вбудованою в неї AMOLED-панеллю циферблата з діагоналлю 1,42 дюйма, під якою розташовані гнізда для розміщення навушників. Перевагою такого підходу є можливість тримати їх завжди під рукою й оперативно заряджати. А ось про недоліки виважено можна буде судити лише після знайомства наживо, оскільки є припущення, що розміри годинника виявляться занадто громіздкими. Та й виникає сумнів у тому, що автономність не постраждала, оскільки простір для розміщення навушників міг негативно вплинути на місткість акумулятора.



Поки інформації про це рішення небагато. Відомо лише, що маса кожного з навушників становить 4 грами. Вони виконані у вигляді симетричного восьмикутного циліндра і підтримують адаптивне розпізнавання лівого і правого вуха. При розміщенні навушника у вусі ним можна керувати за допомогою дотиків. Крім того, в них реалізовано шумопридушення на базі технології AI.

Що стосується годинника, його корпус виконаний з нержавіючої сталі. Він працює під управлінням HarmonyOS 3 і підтримує 80 спортивних режимів. Для годинника заявлена можливість працювати на одному заряді до трьох днів, тоді як автономність навушників - 4 години.

Повідомляється, що Huawei WATCH Buds вже доступні на китайському ринку в чорному і кольорі хакі за ціною 2988 юанів ($430). Цікаво як скоро з'являться вони у нас, щоб можна було вивчити можливості новинки.

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