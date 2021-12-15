Химлаборатория в облаке. Фоторепортаж из IBM Research

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Недавно IBM анонсировала новые возможности RoboRXN, своей облачной лаборатории, использующей искусственный интеллект для поиска новых молекул и веществ. Предлагаем вашему вниманию небольшой фото-тур по лаборатории IBM Research, где разрабатывается данная установка.

На поиск и запуск в производство одного нового материала уходит почти 10 лет работы и от 10 млн до 100 млн долл. Это связано с тем, что в химическом синтезе до сих пор используется метод проб и ошибок и фактически не предпринимаются шаги по модернизации процессов разработки материалов.

IBM расширяет возможности RoboRXN, в частности предлагая новые возможности облачной инфраструктуры, которые позволяют пользователям обучать RXN на базе собственных наборов данных, делая возможным более безопасное проведение экспериментов и кастомизацию моделей прогнозирования с использованием проприетарных знаний.

«Все программное обеспечение, лежащее в основе RoboRXN, работает в облаке, включая выполнение моделей искусственного интеллекта, пользовательский интерфейс и связь с роботом-синтезатором. Различные компоненты могут управляться фреймворками оркестровки, такими как Kubernetes или Openshift, что делает систему очень гибкой и быстро адаптируемой к задачам. Наша текущая установка RoboRXN находится в исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, и синтез планируется непосредственно из облака. Использование облака делает систему доступной из любой точки мира, а это означает, что химики могут запускать синтез дистанционно. В долгосрочной перспективе эта установка будет достаточно гибкой, чтобы поддерживать несколько роботов для синтеза, установленных в разных местах", отметил д-р Ален Вошер, исследователь искусственного интеллекта для обнаружения лекарств в IBM Research Europe - Zurich.

Теодоро Лаино (Teodoro Laino), менеджер Accelerated Discovery в IBM Research Europe, за работой на установке

Установка RoboRXN

Слева направо: доктор Ален Вошер (Dr. Alain Vaucher), доктор Маттео Маника (Dr. Matteo Manica), доктор Хайко Вольф (Dr. Heiko Wolf) и доктор Теодоро Лаино (Dr. Teodoro Laino).

Молекула, находящаяся в руках Лаино и синтезированная с помощью, изучается в качестве средства лечения COVID-19 в качестве ингибитора пиковых белков вируса

Маттео Маника, научный сотрудник отдела когнитивного здравоохранения и наук о жизни в IBM Research Europe, демонстрирует работу установки RoboRXN

Один из стендов RoboRXN

Пробирки с полученными белками на установке RoboRXN





На фото один из авторов статьи Шваллер, а за ним на доске знаменитый тип рекуррентной нейронной сети Hochreiter and Schmidhuber LSTM (Long Short Term Memory), которую он использовал в работе Еще на конференции NIPS 2017 ученые IBM представили веб-приложение, которое было реализовано на идеи связи органической химии с языком, оно использует современные методы машинного перевода, чтобы позволить проводить разработки материалов с использованием seq2seq-модели. Как отмечает один из авторов разработки Филипп Шваллер (Philippe Schwaller), инструмент в целом прост, а модель обучена и полностью управляется данными, при этом она не требует запросов к базе данных или какой-либо дополнительной внешней информации. При таком подходе система превосходит существующие решения, использующие собственные обучающие и тестовые наборы, достигая точности 80,3% на зашумленном наборе данных о реакциях.На фото один из авторов статьи Шваллер, а за ним на доске знаменитый тип рекуррентной нейронной сети Hochreiter and Schmidhuber LSTM (Long Short Term Memory), которую он использовал в работе

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