HarmonyOS – «великий исход» стартовал

3 июня 2021 г., 16:05

+44

голоса Tweet

На официальной презентации своей операционной системы HarmonyOS компания Huawei объявила о начале массовой миграции на нее не только выпускаемых мобильных платформ, но и уже находящихся в эксплуатации смартфонов и планшетов.

Не буду вдаваться в подробности плана миграции, отмечу лишь, что она предусматривает три волны, последняя из которых стартует вначале 2022 года. Всего этот «великий исход» охватывает около 100 моделей. Таким образом, на рынке появляется достаточно обширная мобильная платформа, претендующая на конкуренцию с Android и iOS. Что же уникального она предлагает пользователям?



Интеграционная стратегия Huawei "1+8+N" усилитась с выходом HarmonyOS

Во время онлайновой презентации HarmonyOS прозвучал лозунг «Один за всех и все за одного!», подразумевая максимальную интеграцию экосистемы с помощью функции Multi-device interaction. Используемая для этого панель управления несколькими устройствами предоставляет возможность переноса приложений между интегрированными устройствами простым перетягиванием в рамках определенных сценариев использования.



Мультиэкранное взаимодействие возможно не только в рамках HarmonyOS, но и с фирменными Windows-ноутбуками

Например, для просмотра фильма дома достаточно просто открыть панель управления и перетянуть значок умного экрана на значок смартфона. В результате фильм будет направлен с телефона на телевизор. А если пользователь не хочет беспокоить окружающих, можно перетащить значок наушника на значок смартфона. Фильм и дальше будет воспроизводиться на экране, а звук — через фирменные TWS-наушники FreeBuds 4. К слову, они были презентованы на этом же мероприятии.

Новый центр задач для нескольких устройств в HarmonyOS позволяет перемещать приложения между разными гаджетами без необходимости их установки на каждом отдельном устройстве. Все функции и сервисы доступны в любом месте и в любое время. В HarmonyOS введено понятие Super Device. Если нужен больший дисплей для мобильного гейминга, можно просто свайпнуть вверх и навести на экран обзора, а затем перенести игру например, на новый планшет Huawei MatePad Pro и продолжить развлекаться.

Главный экран новой операционной системы HarmonyOS позволяет выводить информацию из приложения без его запуска. Достаточно свайпать вверх по приложениям и создать виджеты сервисов, где в режиме реального времени в небольшом окошке будет воспроизводиться информация о выбранном доступе или сервисе. Предоставляется возможность настройки размера виджетов, коснувшись приложений и свайпнув по экрану, а также коснуться любого свободного места на экране, чтобы скрыть их.

Huawei уже достаточно давно формирует экосистему решений с поддержкой фирменного протокола обмена данными HiLink, который теперь обновлен до HarmonyOS Connect. Устройства умного дома могут быть подключены к смартфону благодаря простому прикосновению. Во время презентации было продемонстрировано, что достаточно просто коснуться смартфоном духовки Midea на базе HarmonyOS и выбрать рецепт для приготовления пищи. Благодаря холодильнику Haier хранить пищу можно дольше, автоматически настроив его температуру в зависимости от типа продуктов. А бесконтактное управление соевой машиной Joyoung позволяет выбрать рецепты на основе персональных данных пользователя в приложении Health.

Среди возможностей HarmonyOS была продемонстрирована функция оптимизации встроенного накопителя. По словам эксперта Huawei, с ее помощью даже после 36 месяцев использования смартфоны на HarmonyOS могут поддерживать скорость чтения/записи информации, аналогичную скорости новых телефонов, даже при небольшом объеме памяти для хранения данных.

Примечательно, что HarmonyOS разделяет данные пользователей по категориям и защищает устройства по уровню, устанавливая определенные пороги безопасности для супер-устройств. Только устройства, отвечающие всем требованиям безопасности, могут получить доступ к данным в соответствии с их уровнем безопасности.

В перечень представленных на официальном запуске HarmonyOS новых решений кроме уже упомянутых выше TWS-наушников FreeBuds 4 с активным шумоподавлением и планшета Huawei MatePad Pro вошли также смарт-часы Huawei Watch 3 и мониторы MateView и MateView GT. Подводя итог презентации, глава мобильного направления Huawei признался, что запланированное на весну представление очередного флагманского смартфона Huawei P50 Series пока переносится «по понятным всем причинам». При этом был продемонстрирован дизайн этой новинки, на задней панели которой разместилось два фото-блока, оформленных в виде кругов.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!