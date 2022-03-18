Гуртом проти Мордора

18 марта 2022 г., 13:23

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Мордорівська верхівка провела брифінг своєї Мінцифри, де мова йшла про масовані інформаційні кампанії проти Мордора, які спонсоровані Заходом. Вони досі не розуміють або не хочуть розуміти, що вони оголосили війну не адміністрації України, не ЗСУ і не політикам. Вони оголосили війну та воюють із усім українським народом.

Тисячі IT-шників країни об'єдналися і тримають оборону проти країни-агресора. Ми навіть не знаємо тих, хто б не брав участь у цьому з IT-ком'юніті. І вся оборона побудована на волонтерських засновах, власним коштом, а не як вважає мордорівське Мінцифри (нібито це все спонсорується Заходом). Тисячі людей захищають свою країну, свій будинок, свою сім'ю, свою роботу та свій бізнес від акту неприкритої агресії збожеволілої країни.

І захищають дуже вдало. Настільки вдало, що Мордор не може нічого з цим зробити. Багато років поспіль Мордор атакував Україну і продовжує це робити силами некваліфікованих ольгіївських ботів за шаблонами та лекалами, за прописаними методичками, централізовано. Це були просто виконавці, які не думають, а просто відпрацьовують ту пару тисяч рублів.

Наразі ми почали тримати оборону. Захищатися від агресії та дезінформації в інформаційному полі. І так добре, що вони вважають, що у інформаційному полі проти них використовуються сплановані акції професійних інформаційних військ. Хоча насправді, це тисячі звичайних професіоналів з IT – розумних, думаючих, освічених, мотивація яких – не гроші, а захист своєї країни, своєї батьківщини та права й надалі жити та працювати у незалежній та успішній Україні. Право бути вільними.

Блок 1. Загальні показники оцінки кампанії за даними Мінцифри Мордора:

1. Сили кинуті проти нас (у медіа просторі) колосальні – 1 березня 2022 року було виявлено близько 1,4 млн. українських джерел поширення інформації.

2. Виявлено не менше 7 тис. каналів та пабліків, які задіяні у донесенні правдивої інформації (є канали по 2,1 млн. користувачів у телеграм).

3. Більш-менш Мордору вдається взаємодіяти тільки з соцмережею VK (мордорівська соцмережа).

4. За останні дні Мордором було виявлено близько 13 осіб, які системно переписували російськомовну версію Вікіпедію, один із них переписав понад 300 статей за 2-3 дні.

5. Величезна кількість блогерів беруть участь у донесенні інформації до Мордора (до 30 тис блогерів за даними Мінцифри). Мордор виявляє по 2-3 тис нових акаунтів щодня.

6. У поширенні інформації про війну в Україні помічені впливові особи (наприклад, Олексій Венедиктов – заступник голови громадської палати).

7. Почастішали випадки кібершахрайства (точних сумм не назвали).

8. У всьому світі на даний момент (16.03.22) поширено понад 3 000 000 постів з інформацією про війну в Україні та про дії Мордора.

9. За даними Мінцифри до розповсюдження інформації залучено понад 5 тис IT-спеціалістів з Мордора, України та Білорусі. Приблизно 270 млн доларів витрачено на різні варіанти донесення інформації (у період із 24.02 по 15.03).

10. Пряма закупівля реклами на Мордор та Білорусь – від 500 тис до 1,7 млн ​​доларів щодня.

11. Пряма закупівля реклами на західну аудиторію – від 3 до 5 млн. доларів щодня.

12. Витрати на роботу з пошуковою видачею – близько 300 тис доларів щодня.

13. Витрати на серверне обладнання – близько 1,5 млн доларів одноразово.

Блок 2. Приклади інформаційних кампаній, за даними Мінцифри Мордора:

1. Відео з Овсянніковою на Першому каналі, яка вийшла з плакатом у прямому ефірі, вважають спланованою спецоперацією.

2. У пошуковій видачі та підказках пошукових систем Яндекс та Google за запитом інформації про Гітлера показується інформація про путіна та його порівняння з Гітлером.

4. У соцмережах почастішали заклики "п*здити мусорiв", готувати коктейлі молотова, виходити на мітинги, робити диверсії на залізниці біля Мордора.

5. На території Мордора планують розповсюджувати підроблені рахунки за ЖКГ, у яких утримуватимуться заклики до населення.

6. Збільшився попит на медикаменти та засоби першої необхідності настільки, що вони відсутні у продажу.

7. У ряді регіонів Мордора дефіцит наступних товарів: рис, крупи, макарони, сіль, борошно, цукор, олія. Точні дані Мінцифр Мордора не називає.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист