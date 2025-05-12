Google виплатить Техасу 1,4 мільярда доларів в рамках врегулювання питання конфіденційності даних

12 мая 2025 г., 9:35

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Як пише CNBC, компанія Google погодилася виплатити майже 1,4 мільярда доларів штату Техас для врегулювання звинувачень у порушенні прав на конфіденційність даних жителів штату, заявив у п'ятницю генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон (Ken Paxton).

Пакстон подав до суду на Google у 2022 році за нібито незаконне відстеження та збір приватних даних користувачів.

Генеральний прокурор Техасу заявив, що мирова угода, яка охоплює звинувачення за двома окремими позовами проти пошукової системи та гіганта додатків, затьмарила всі попередні угоди інших штатів з Google за подібні порушення конфіденційності даних.

Мирова угода з Google відбулася майже через 10 місяців після того, як Пакстон домігся виплати Техасу 1,4 мільярда доларів від Meta, материнської компанії Facebook та Instagram, для врегулювання претензій щодо несанкціонованого використання біометричних даних користувачами цих популярних соціальних медіа-платформ.

«У Техасі великі технології не стоять над законом, - заявив Пакстон у своїй заяві в п'ятницю. - Протягом багатьох років Google таємно відстежував пересування людей, приватні пошукові запити і навіть їхні голосові відбитки та геометрію обличчя за допомогою своїх продуктів і послуг. Я дав відсіч і переміг».

«Це врегулювання на суму 1,375 мільярда доларів є великою перемогою для приватності техасців і показує компаніям, що вони заплатять за зловживання нашою довірою», також зазначив він.

Прес-секретар Google Хосе Кастанеда (Jose Castaneda) заявив, що компанія не визнає жодних протиправних дій або відповідальності в рамках угоди. Угода охоплює звинувачення, пов'язані з налаштуванням режиму інкогніто в браузері Chrome, розкриттям історії місцезнаходження в додатку Google Maps, а також біометричні претензії, пов'язані з Google Photo.

Кастанеда також зазначив, що Google не повинна вносити жодних змін до продуктів у зв'язку з угодою, і що всі зміни в політиці, які компанія зробила у зв'язку зі звинуваченнями, були оголошені або впроваджені раніше.

«Це врегульовує низку старих претензій, багато з яких вже були вирішені в інших місцях, що стосуються продуктової політики, яку ми вже давно змінили, - підкреслив Кастанеда. -Ми раді залишити їх позаду, і ми продовжимо впроваджувати надійні засоби контролю конфіденційності в наші послуги».

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