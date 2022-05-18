Google відкрила «драконячий» офіс

18 мая 2022 г., 18:25

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Google нарешті відкрила свій кампус Bay View для співробітників майже через 10 років після того, як у 2013 р. оголосила про свої початкові плани щодо нової штаб-квартири.

Це перший кампус Google, який компанія розробила сама, і він має дуже не звичний дизайн. Одна з перших речей, що впадає в око – це його дах, який здалеку виглядає як луска дракона.

Цей дизайн «шкіри дракона» насправді складається з 90 тис. сріблястих сонячних панелей, здатних генерувати майже сім мегаватів енергії, або до 40% потреби в енергії нових офісів. Вітряні електростанції поблизу також забезпечуватимуть енергію, необхідну для роботи повністю електричного штабу, який має дві кухні, оснащені електричним обладнанням замість газу. Крім того, у кампусі є автоматизовані штори, які забезпечують багато природного освітлення протягом дня, і система вентиляції, яка на 100% використовує зовнішнє повітря.

У новому кампусі також знаходиться найбільша геотермальна установка в Північній Америці, яка допоможе обігрівати та охолоджувати кампус без використання викопного палива. Це навіть зменшує кількість води, що використовується для охолодження, на 90%. Геотермальна система використовує помпи для поглинання тепла з землі взимку і для передачі тепла зовні влітку.

Google лише нещодавно почав переводити своїх працівників на гібридний графік роботи, за яким вони будуть працювати в його офісах кілька разів на тиждень. Природне освітлення, зелень і широкі відкриті простори в Bay View HQ можуть допомогти людям, які останні два роки працювали вдома, полегшити перехід в офісний режим.

Загальна площа нового кампуса, що знаходиться поруч із «Дослідницьким центром Еймса НАСА» (NASA Ames Exploration Center), становить 102,2 тис. м2. Він включає дві офісні будівлі, центр для проведення заходів на 1000 осіб та житло для 240 тимчасових співробітників.

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