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Вже майже 100 державних будівельних норм доступні в цифровому форматі

25 апреля 2023 г., 15:25
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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» повідомляє, що в «Єдину державну електронну систему у сфері будівництва» (ЄДЕССБ) завантажено вже 97 оцифрованих державних будівельних норм (ДБН) та змін до них.

Раніше вони були доступні тільки у паперовій формі, що створювало незручності для розробників проєктної документації, експертних організацій, замовників будівництва та загалом учасникам будівельного ринку.

Оцифрування всіх державних будівельних норм проводилось у рамках співпраці із проєктом «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який реалізується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та фінансується урядами Німеччини та Швейцарії.

Процес оцифрування ДБН та завантаження їх на портал е-системи розпочався зі стартом впровадження ЄДЕССБ у 2020 році. На порталі зберігається інформація як про чинний документ, так і про зміни, які були ухвалені до нього, що дозволяє легко побачити, що саме змінилось у новій редакції.

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