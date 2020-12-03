 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 48 (1243)

22.11 - 29.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальный доход NetApp вырос до 1,42 млрд. долл.

3 декабря 2020 г., 10:15

Квартальный доход NetApp вырос до 1,42 млрд. долл.

Поставщик решений для хранения данных и управления информацией, компания NetApp представила результаты работы за второй квартал 2021 финансового года, который для нее закончился 30 октября.

Чистый доход компании вырос на 3% в годовом сопоставлении и достиг 1,42 млрд. долл. При этом общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp увеличился на 200% относительно аналогичного периода 2020  ф.г. и составил 216 млн. долл. Расчетный объем выручки от реализации all-flash решений повысился на 15% – до 2,5 млрд. долл.

Чистая прибыль по GAAP составила 137 млн. долл. (по сравнению с 243 млн. долл. годом ранее). Чистая прибыль не по GAAP – 236 млн. долл. против 257 млн. за аналогичный период 2020 ф.г. В третьем квартале 2021 ф.г. NetApp рассчитывает получить чистый доход на уровне 1,34-1,49 млрд. долл.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  