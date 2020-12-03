Квартальный доход NetApp вырос до 1,42 млрд. долл.

3 декабря 2020 г., 10:15

Поставщик решений для хранения данных и управления информацией, компания NetApp представила результаты работы за второй квартал 2021 финансового года, который для нее закончился 30 октября.

Чистый доход компании вырос на 3% в годовом сопоставлении и достиг 1,42 млрд. долл. При этом общегодовой объем выручки от подписки на облачные сервисы NetApp увеличился на 200% относительно аналогичного периода 2020 ф.г. и составил 216 млн. долл. Расчетный объем выручки от реализации all-flash решений повысился на 15% – до 2,5 млрд. долл.

Чистая прибыль по GAAP составила 137 млн. долл. (по сравнению с 243 млн. долл. годом ранее). Чистая прибыль не по GAAP – 236 млн. долл. против 257 млн. за аналогичный период 2020 ф.г. В третьем квартале 2021 ф.г. NetApp рассчитывает получить чистый доход на уровне 1,34-1,49 млрд. долл.

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