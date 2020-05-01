Глобальные поставки планшетов продолжили падение

1 мая 2020 г., 12:45

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Пандемия коронавируса усилила и без того затянувшееся падение мирового рынка планшетов. По оценкам IDC, поставки в начальной четверти года упали на 18,1%, до 24,6 млн устройств.

Продукты разъемной конструкции продолжили усиливать свои позиции — подконтрольная им доля, во многом благодаря моделям под iOS, выросла на 56,8% «YoY». В то же время, поставки классических планшетов упали «год к году» на 36,4%.

Apple осталась лидером продаж, хотя высокие поставки в 2019 г. и закрытие заводов из-за COVID-19 в 2020 г., привели к сокращению поставок на 30,4% «YoY». Samsung сохранила за собой второе место. Более того, у вендора отмечен рост поставок в пределах 3,9%. Корейцам удалось отгрузить свыше 5 млн планшетов, в том числе благодаря приобретению потребителями устройств для домашнего обучения. Кроме того, вендор выпустил первый на рынке планшет с поддержкой 5G — Galaxy Tab S6. Поставки Huawei просели более чем на 8%. Вендор продолжает бороться за рынки вне Китая, однако делать это сложно из-за отсутствия сервисов Google. Lenovo удалось выйти в плюс благодаря росту в Японии, США и Западной Европе. Три четверти поставок Amazon.com по-прежнему приходятся на США, которые обеспечивают вендору место в Тор-5 и являются главным драйвером роста.

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