21 ноября 2024 г., 16:25

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вже більше 220 компаній уже зареєструвалися на CodeUA.

Як він зазначив, платформу CodeUA запущено, щоб українські ІТ-фахівці знаходили партнерів серед топових світових бізнесів.

Українські ІТ-компанії створюють рішення, якими користуються мільйони людей. Працюють з Apple, Amazon, Nvidia та іншими. Частина українського коду вже є в багатьох розробках по всьому світу.

«Ми повинні створювати найвигідніші умови для наших ІТ-компаній, щоб вони залишалися в Україні та працювали, залучаючи гроші з усього світу. Для цього ми робимо багато різних речей, одна з них — запуск CodeUA. Лише за перші години сайт відвідало 50 000+ людей», наголосив Михайло Федоров.

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