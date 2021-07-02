Eset предлагает расширенную линейку решений для многоуровневой защиты корпоративных сетей

2 июля 2021 г., 15:35

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Компания Eset представила расширенную линейку комплексных решений для многоуровневой защиты корпоративных сетей. На смену известным ранее Eset Endpoint Protection приходит серия продуктов Eset Protect. Как отмечается, одной из основных ее особенностей является возможность выбора консоли управления – локальная или облачная и локальная, а также различные уровни защиты в соответствии с потребностями предприятия.

С учетом актуального ландшафта киберугроз, Eset рекомендуют организациям в дополнение к традиционной антивирусной защите рабочих станций и файловых серверов использовать дополнительные уровни безопасности, включая шифрование накопителей на мобильных и стационарных ПК, технологию облачной песочницы, которая обеспечивает обнаружение новейших угроз и программ-вымогателей.

Еще одним важным уровнем безопасности корпоративной сети является наличие инструмента для выявления и отслеживания угроз. Он позволяет осуществлять постоянный всесторонний мониторинг активности на рабочих станциях в режиме реального времени, проводить глубокий анализ подозрительных процессов и немедленно реагировать на инциденты. Таким образом, использование этого продукта помогает организациям своевременно реагировать на атаку и предотвратить серьезные последствия.

Именно сочетание современных уровней защиты и инструментов в новых комплексных решениях помогает обеспечить всестороннюю и мощную защиту корпоративной сети как малых, так и крупных предприятий, считают в компании.

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