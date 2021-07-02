Tecno выпустила флагман Phantom X

2 июля 2021 г., 14:55

0

Tweet

Tecno объявила о выпуске флагманского смартфона Phantom X, который, как отмечается, отличается дизайном 3D-экрана без полей и задней крышкой, впервые изготовленной из стекловолокна.



Также подчеркивается, что сочетание 50-мегапиксельной камеры с режимом ночной съемки Ultra-Night и сверхбольшим (1/1,3") сенсором, соответствующим наивысшим отраслевым стандартам, 48-мегапиксельной фронтальной камеры сверхвысокой четкости со сверхширокоугольным (105°) объективом. Плюс к этому есть ночной режим Super Night, функционирующий при поддержке искусственного интеллекта, и объектив для портретной съемки Golden Portrait с фокусным расстоянием 50 мм, обеспечивает заметный скачок в функциональности камеры.



Модель Phantom X поставляется в конфигурации 256 ГБ + 8 ГБ,с аккумулятором емкостью 4700 мА·ч, а также обновленной операционной системой HiOS 7.6



Аппарат имеет экран диагональю 6,7 дюйма и большим углом изгиба до 70°, благодаря чему текст и изображения органично вписываются в «бесконечность» по краям устройства, сообщает производитель.



Смартфон получил лучшую в отрасли 50-мегапиксельную камеру с режимом ночной съемки Ultra-Night и сверхбольшим 1/1,3-дюймовым сенсором, что позволяет без труда делать четкие профессиональные фотоснимки. 50-мегапиксельная камера с режимом ночной съемки Ultra-Night и сверхбольшим 1/1,3-дюймовым сенсором может получать на 33% больше света из внешней среды по сравнению со 108-мегапиксельной камерой, оснащенной 1/1,5-дюймовым сенсором. Благодаря более широкому диапазону ISO и пониженному уровню шума, а также улучшенной экспозиции пользователи получают возможность делать неожиданно красивые снимки с размером пикселей 2,4 мкм в режиме «4 в 1», не жертвуя качеством изображения даже в условиях, осложняемых слабым освещением.



48-мегапиксельная фронтальная камера сверхвысокой четкости позволяет пользователю улавливать каждую деталь. Она идеально подходит как для индивидуальных, так и для групповых селфи за счет сверхширокоугольного (105°) объектива и поддержки искусственным интеллектом. Благодаря самостоятельно разработанному производителем алгоритму переключения режимов на основе рекомендаций с использованием искусственного интеллекта, при обнаружении нескольких лиц фронтальная камера автоматически рекомендует пользователям переключение в режим сверхширокоугольной съемки для выполнения требований, связанных с такими групповыми селфи.



Устрйоство также оснащается макросъемочным короткофокусным (50 мм) объективом Golden Portrait для съемки детализированных портретов, сопоставимым по качеству снимков с профессиональными портретными объективами. Кроме того, пользователям предоставляются на выбор семь разнообразных световых эффектов для портретной съемки без изменения фона фотографии.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!