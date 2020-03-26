ESET обновила облачное решение Safetica

26 марта 2020 г., 16:05

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Компания ESET сообщила о выходе новой версии решения Safetica.



Как отмечается, в Safetica 9.5 добавлено много новых функции и возможностей, которые позволяют обеспечить более высокий уровень защиты конфиденциальных данных компаний от возможных утечек.



В новой версии DLP-системы Safetica улучшена интеграция с Office 365, в частности, теперь можно внедрять DLP-политики для электронной почты Exchange Online. Благодаря этой возможности компании могут защитить свои данные на устройствах, с помощью которых пользователи общаются. Кроме проверки электронной почты, которая отправляется с рабочих и домашних компьютеров, а также мобильных устройств, теперь можно применять DLP-политику.



Кроме этого, в Safetica 9.5 улучшено постоянное тегирование файлов на основе метаданных, что позволяет улучшить процесс аудита и защиты конфиденциальных данных.



Также отмечается внедрение поддержки баз данных SQL Azure. Улучшена поддержка групп безопасности и крупных структур ActiveDirectory и веб-сайтов со сквозным шифрованием, например, Telegram и WhatsApp.



Пересмотрены вопросы безопасности, графики и резюме в отчете об аудите безопасности.



Теперь можно управлять сменными устройствами macOS в режиме предупреждения и улучшен аудит файлов.

Напомним, что решение Safetica версии 9 имеет экспертное заключение ГСССЗИ Украины, подтверждающее, что решение можно использовать во всех государственных, финансовых, международных и других организациях.

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