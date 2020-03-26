 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 12 (1208)

15.03 - 22.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Средняя стоимость флэш-памяти NAND пойдет вверх

26 марта 2020 г., 16:35
+11
голос
Средняя стоимость флэш-памяти NAND пойдет вверх

Продолжающееся распространение пандемии COVID-19 приведет к существенному снижению поставок памяти к концу первого квартала года. Ведущие производители чипов NAND уже сократили расходы по статье CAPEX на текущий год. Как итог, в битовом исчислении, по мнению аналитиков Trendforce, поставки памяти вырастут в 2020 г. лишь на 30% «YoY». В то же время, вопреки традиционно низкому сезону, рост средних отпускных цен на флэш-память NAND достигнет 5% «QoQ».

Во втором квартале года наиболее напряженная ситуация будет складываться в сегменте твердотельных накопителей для корпоративных нужд, спрос на которые со стороны облачных сервис-провайдеров Северной Америки и Китая остается высоким. SSD продолжат стремительно наращивать свою долю в общем спросе на память NAND, что приведет к увеличению показателя ASP во второй календарной четверти по меньшей мере на 5% «QoQ».

Контрактные цены на клиентские SSD пойдут вверх (+5% «QoQ» во втором квартале) вследствие некоторой напряженности в поставках. В то же время, заказы на память eMMC/UFS будут снижаться. Во многом это будет связано с тем, что производители памяти будут все чаще отдавать предпочтение выпуску устройств для сегмента промышленных твердотельных накопителей, где маржа в настоящее время гораздо выше.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  