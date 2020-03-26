Средняя стоимость флэш-памяти NAND пойдет вверх

26 марта 2020 г., 16:35

+11

голос Tweet

Продолжающееся распространение пандемии COVID-19 приведет к существенному снижению поставок памяти к концу первого квартала года. Ведущие производители чипов NAND уже сократили расходы по статье CAPEX на текущий год. Как итог, в битовом исчислении, по мнению аналитиков Trendforce, поставки памяти вырастут в 2020 г. лишь на 30% «YoY». В то же время, вопреки традиционно низкому сезону, рост средних отпускных цен на флэш-память NAND достигнет 5% «QoQ».

Во втором квартале года наиболее напряженная ситуация будет складываться в сегменте твердотельных накопителей для корпоративных нужд, спрос на которые со стороны облачных сервис-провайдеров Северной Америки и Китая остается высоким. SSD продолжат стремительно наращивать свою долю в общем спросе на память NAND, что приведет к увеличению показателя ASP во второй календарной четверти по меньшей мере на 5% «QoQ».

Контрактные цены на клиентские SSD пойдут вверх (+5% «QoQ» во втором квартале) вследствие некоторой напряженности в поставках. В то же время, заказы на память eMMC/UFS будут снижаться. Во многом это будет связано с тем, что производители памяти будут все чаще отдавать предпочтение выпуску устройств для сегмента промышленных твердотельных накопителей, где маржа в настоящее время гораздо выше.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации