Panasonic выпустила SIP-телефон для проведения конференций

26 марта 2020 г., 15:25

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Компания Panasonic расширила линейки своих SIP-терминалов.



Аппарат Panasonic KX-HDV800 совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производителей, он по рекомендациям производителя подойдет для оснащения переговорных на 10-12 человек.



Как отмечается, благодаря встроенному микрофону SIP-телефон обеспечивает передачу звука в отличном качестве в помещении до 30 кв. м. Возможность подключения двух дополнительных микрофонов (KX-HDV801XJ) расширяет площадь комфортного общения до 70 кв. м – например, в переговорной на 20 человек. KX-HDV800 может также выступать частью разветвленных корпоративных конференц-систем.



Новинка подключается по SIP-протоколу и может стабильно работать не только с IP-АТС Panasonic, но и сторонних производителей, в том числе с виртуальными.



Система эхо-подавления в полнодуплексном режиме (Full Duplex) позволяет использовать конференц-телефон в шумном помещении. Собеседник не будет слышать посторонних звуков, таких как, например, шум работающего проектора или компьютера. Частотный диапазон динамика составляет 200-7000 Гц.



Управление устройством осуществляется с удобной панели, расположенной на корпусе. С ее помощью пользователи могут выбрать линии для вызова, отвечать на звонки, быстро собирать группу абонентов для конференции, добавлять участников в процессе общения, а также включать и выключать запись.



USB-вход позволяет подключать конференц-телефон к ПК для программирования и управления с помощью специального ПО. Приложение IP-softphone и Panasonic UC Pro 2 на персональном компьютере могут выбрать в качестве динамика и микрофона KX-HDV800.



AUX-разъем обеспечивает возможность подключения гарнитуры. Соединение со смартфоном осуществляется посредством Bluetooth.



Устройство поддерживает запись в локальную записную книжку до 1 тыс. контактов на один профиль. Всего предусмотрено четыре профиля. Контакты могут импортированы, а также экспортированы в формате *.csv.



Запись разговоров для последующего анализа осуществляется на SD карту, максимальное время записи достигает 35 часов.



IP-конференц-телефон Panasonic – компактное и эргономичное устройство, которое легко переносить и устанавливать. Дополнительное удобство обеспечивается за счет функции автоконфигурирования (provisioning).



Как подчеркивается, полностью раскрыть потенциал IP конференц-телефона поможет фирменное мобильное приложение Panasonic Conference Application. Доступное для скачивания в App Store и Google Play оно позволяет дистанционно управлять всеми функциями KX-HDV800.

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