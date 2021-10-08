Досвід Netwave та NetApp: модернізація СЗД банку світового рівня 

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Конкурентоспроможність у сфері банківських послуг сьогодні — це здатність постійно розширювати та покращувати клієнтські сервіси і забезпечувати їх високу доступність. Це стає правилом навіть при модернізації.

Саме з такою необхідністю модернізувати інфраструктуру зіткнувся Credit Agricole Ukraine — один з провідних банків країни за обсягом активів та стабільністю. Перед їх ІТ-командою постало завдання перейти на нову платформу зберігання даних для критично важливих додатків.

Вибір рішення

При виборі надійного виробника ІТ-фахівці банку орієнтувалися на свій досвід роботи з вже наявними у них рішеннями. Зокрема, довгий час вони використовували різні системи зберігання даних (СЗД) від NetApp і мали успішний досвід та довіру до його продуктів.

Тому представники Credit Agricole звернулися саме до цього вендора — одного зі світових лідерів у сфері зберігання та управління інформацією. В ході опрацювання задачі команди спільно розробили оптимальну конфігурацію комплексу. Також вендор акцентував увагу на можливість використати наявні диски при переході на нову систему, що зберегло б інвестиції.

В результаті фахівці Credit Agricole та NetApp вирішили оновити СЗД до нових моделей NetApp FAS 9000 з використанням існуючих компонентів та інтегрувати у інфраструктуру MetroCluster для аварійного відновлення. Рішення одночасно мало збільшити продуктивність СЗД, забезпечити широку та сучасну функціональність, використовувати існуючі диски, та бути знайомим ідеологічно.

Переваги комплексу для Credit Agricole

Обране банком рішення NetApp MetroCluster поєднує кластеризацію на основі масивів із синхронною реплікацією для забезпечення безперервної доступності та нульових втрат даних.

Система може виконувати негайне дублювання всіх критично важливих даних на основі кожної транзакції, що забезпечує безперебійний доступ до додатків. При цьому MetroCluster працює безперебійно з середовищем, усуваючи необхідність створення та підтримки складних сценаріїв при відмовах.

Якщо підсумувати основні моменти, рішення дозволяє:

захистити інфраструктуру від апаратного або мережевого збою;

усунути простої;

оновлювати апаратні та програмні компоненти непомітно для користувачів;

забезпечити постійну доступність для додатків та програмних компонентів VMware, Microsoft, Oracle та інших.

Саме такого рівня доступності потребував банк Credit Agricole в сучасних умовах високої цифровізації ринку банківських послуг. До того ж нове апаратне забезпечення дає затримку менше однієї мілісекунди, що надважливо для бізнес-сервісів.

Що ми зробили?

Після перемоги в тендері команда Netwave провела:

широкий аналіз існуючої інфраструктури;

перевірку, що підтвердила можливість реалізації запропонованого вендором рішення;

налаштування трьох технічних майданчиків: двох з обладнанням, третього зі спеціалізованим ПЗ;

розробку та проведення тестових кейсів.

Як вже зазначалось, окремим пунктом стояла задача використання наявних дисків. В результаті її реалізації банк отримав пул нових SSD накопичувачів, на яких зберігаються критичні бізнес-додатки, та пул дисків для зберігання інших даних.

Також команда Netwave взяла на себе технічну підтримку впровадженого комплексу. Це дозволяє безперервно слідкувати за роботою системи, підтримувати її працездатність та вчасно і якісно реагувати на нові потреби бізнесу.

Нові можливості для бізнесу

В результаті модернізації банк отримав відмовостійку СЗД для сервісів, дзеркально «розтягнуту» між двома технічними майданчиками. Це надає замовнику цілий ряд технічних і, як результат, бізнес-переваг. Нижче наведені деякі з них.

Значне прискорення резервного копіювання даних віртуального середовища при переміщенні між ЦОД, що займає тепер менше години (раніше — до трьох годин).

За дуже короткий час, за лічені дні, технічна команда Credit Agricole Ukraine змогла розгорнути близько 2000 віртуальних машин Citrix, що дозволило безпечно запускати додатки та віртуальні робочі столи і перевести на віддалену роботу в найкоротші терміни 80% робочих місць під час пандемії.

Інвестиції в нову систему дозволили знизити вартість адміністрування та розширити підтримку стороннього програмного забезпечення.

Спрощення архітектури комплексу значно підвищило гнучкість системи і допоможе замовнику в майбутньому при масштабуванні та модернізації.

Результати впровадження

«Банк надає широкий спектр споживчих та бізнес-послуг, кількість яких постійно зростає. Тому для задоволення очікувань клієнтів, банку життєво необхідно постійно інвестувати у модернізацію IT-інфраструктури. Нова високопродуктивна система не тільки вирішує технічні завдання, але й підтверджує статус Credit Agricole Ukraine в якості одного з найбільш надійних і сучасних банків України». Віталій Юрков, начальник управління ІТ-архітектури банку Credit Agricole Ukraine

А для команди Netwave даний проєкт став ще одним підтвердженням здатності виконувати на найвищому рівні складні завдання завдяки глибокій експертизі мультивендорного системного інтегратора та проєктному підходу.

І довіра клієнтів — найкраща за те винагорода.

Підготовлено фахівцями компанії Netwave.

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