Долгожданный iForum

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Двенадцатый форум интернет-деятелей Украины, который должен был состояться еще весной 2020 г., наконец-то собрал друзей, впервые на НСК «Олимпийский». С учетом реалий, новое место проведения оказалось довольно удачным, благодаря просторным трибунам и протяженной галерее под чашей стадиона.

Открывая приуроченную событию пресс-конференцию, Александр Ольшанский, один из идеологов и глава оргкомитета iForum, акцентировал внимание, что с самого начала и по настоящее время мероприятие не является коммерческим. В том смысле, что оно не приносит организаторам прибыли, а доход с билетов окупает не более трети затрат. Форум устраивают энтузиасты при поддержке спонсоров, а главной его задачей является предоставить площадку для общения растущего сообщества представителей интернет-индустрии и обсуждения актуальных тенденций ИТ-отрасли.

В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации оргкомитет принял непростое решение перенести на осень, а затем и вовсе отменить iForum 2020. В нынешнем весной снова был карантин, а потом довольно спонтанно возникла идея воспользоваться спадом заболеваемости и провести конференцию в другое время и в новом месте – на открытом воздухе, на территории крупнейшей спортивной арены страны. Кроме того, для обеспечения безопасных условий и социального дистанцирования количество участников было искусственно ограничено пятью тысячами. (Для сравнения в 2019 г. конференцию в МВЦ посетило более 13 тыс. человек). Это стало большим вызовом для оргкомитета. Поскольку достаточно крупное мероприятие на новом месте было организовано в рекордно короткие сроки – менее чем за месяц. Между тем, несмотря на летнюю пору, iForum и в этот раз вызвал немалый интерес. Причем, по наблюдениям устроителей, многие посетители пришли не столько слушать доклады, сколько пообщаться. Очевидно, люди соскучились по встречам и живому диалогу с единомышленниками. Впрочем, лиха беда начало, Ольшанский не исключил, что до конца года получится провести еще одно мероприятие, уже в бизнес-сезон.

Тему новых реалий, Александр Ольшанский развил позже, выступая со сцены. По его мнению, за полтора года с Covid-19 мир изменился безвозвратно. Одним из последствий стало дальнейшее усиление контроля государства за гражданами. Этот процесс начался не в 2019 г. Но пандемия существенно усилила данную тенденцию. И это немалая угроза для будущего. Особенно в странах со слабой политической системой и государственными институтами.

Кроме того, коронавирус продемонстрировал насколько люди сегодня подвержены влиянию социальных медиа и СМИ – от выборов, до отношения к вакцинации – манипуляция общественным сознанием зачастую способна поставить все с ног на голову. Уже сейчас Facebook, Google и Twitter порой влияют на результаты демократических выборов едва ли не больше, чем реальная ситуация в стране и способности кандидатов. Все это может привести к очень серьезным проблемам уже в горизонте 5-7 лет. Опять же, в первую очередь в развивающихся странах, в число которых входит и Украина.

Одной из таких искусственно раздутых тем сегодня является якобы угроза ИИ. По мнению выступающего, это вопрос отнюдь не ближайшего будущего и до тех пор человечеству предстоит преодолеть немало более серьезных и насущных проблем, включая экологию, эпидемии, экономический и политический кризисы.

Наконец, изменение социальной среды и рабочих взаимоотношений. Многие за последний год испытали дефицит общения. Мы осознали насколько это для нас важно – для продуктивности, психологического здоровья и всей нашей деятельности. Поэтому следует быть очень внимательным, стараться по возможности не подменять реальный мир виртуальным, а здравый смысл навязываемыми кликушами тезисами.

Размышлениями на тему искусственного интеллекта поделилась также Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украина». Она привела для примера атомную энергию, которую применяют как в мирных, так и военных целях, и в обоих случаях она оказала серьезное влияние на жизнь человечества. Ситуация повторяется с ИИ – перспективы его использования могут как пугать, так и восхищать. Недаром современный кинематограф охотно эксплуатирует эту тему. Между тем крупнейшие экономики мира уделяют данному направлению немало внимания, хотя со своими национальными особенностями.

Так в США национальная стратегия развития ИИ была принята в 2018 г. и в основе доктрины нацбезопасность. На сегодня это там главный технологический приоритет. На разработки выделяются значительные средства, которые направляются в частные компании, чтобы в будущем Пентагон мог использовать их наработки в своих целях.

Китай принял свою стратегию развития ИИ на год раньше – в 2017 г. В планах было к 2020 г. догнать по количеству разработок США, к 2025 г. добиться, чтобы ИИ стал основным драйвером роста экономики, а к 2030 г. стоит задача выйти на лидирующие позиции по количеству разработок. Две ключевые сферы применения ИИ – автоматизация и роботизация производства (ведь сейчас в этой стране сосредоточено около 30% всего мирового производства), а также т.н. «социальный рейтинг». Правительство хочет с помощью технологий улучшить контроль над 1,4 млрд. граждан. Т.е. во главе развития ИИ также стоит запрос государства.

Другим путем идет Европа. На сегодня, по словам спикера, Швейцария опережает по количеству разработок даже Китай. При этом Европа первой приблизилась к регулированию ИИ. Уже принят проект соответствующего закона. Но тут в центре системы стоит человек. Поэтому все, что касается частной жизни индивидуума, его физического и психологического здоровья, будет запрещено использовать ИИ.

Интересно, что наша страна, по некоторым оценкам, занимает первое место в Восточной Европе по количеству компаний, задействованных в разработках на основе ИИ – их около 150. Это дает неплохой шанс преуспеть в перспективной области. Однако на этом пути остается много вопросов, включая регулирование, финансирование и т.п. Компания «Vodafone Украина» также инвестирует в разработки в этой области, например, используя ИИ для эффективного управления сетью.

По традиции своим видением будущего с посетителями iForum поделился Андрей Длигач, экономист, генеральный директор консалтинговой Advanter Group, на этот раз взявшийся поразмышлять на тему перспективных бизнес-моделей нового мира. Он отметил, что прогнозы не сбываются сами по себе, их реализуют. И мир меняют не технологии, а наша готовность внедрять их в жизненные или бизнес-практики. Поэтому, по его мнению, бессмысленно бояться, что ИИ завоюет мир. Это не более чем еще одна технология, создаваемая и управляемая человеком. В идеале машины в будущем заменят людей на всех рутинных однообразных операциях, высвободив людям время для познания и творчества, для досуга.

Согласно опросам, уже сегодня 38% работающих в мире готовы отказаться от своей профессии ради видеоигр, при условии наличия некого безусловного базового дохода. Это одна из причин, по которой рынку цифровых игр прочат все более стремительный рост и, по некоторым оценкам, к 2030 г. он достигнет 1,5 трлн. долл. Украина сегодня занимает заметное место в области создания игр и это направление надо всячески развивать. Соответственно современные бизнес-модели также должны учитывать геймификацию. Коммуникацию с клиентом надо превращать в игру и покупка чего-либо также должна быть простым и увлекательным занятием.

Другим актуальными трендами, на которые следует обратить внимание предпринимателям, являются цифровизация в традиционных индустриях (промышленность, сельское хозяйство), увеличение мобильности трудовых ресурсов, а также достаточно экзотические пока технологии, как криптовалюта, мясо из растительных белков и т.п. Следующий большой вызов для человечества – научится кооперации с ИИ и роботами.

О более близких и приземленных вещах говорила Анна Шахдинарян, директор по работе с ключевыми клиентами Kantar Ukraine. Она поделилась некоторыми данными апрельского исследования о предпочтениях отечественных потребителей. Так одним из неожиданных последствий пандемии стало то, что украинцы стали уделять меньше вниманию планированию. В настоящее время 63% человек пытаются планировать свой день – это на 5% меньше прошлого года.

Индекс потребительских настроений, по оценкам Kantar Ukraine, остается на уровне 2020 г. – 77 пунктов. Это дает надежду на восстановление экономики в перспективе одного года, при условии отсутствия новых потрясений.

70% украинцев оценивают свое материальное положение как невысокое и среднее и только 13% – как высокое. Поэтому предпринимателям в массовом сегменте следует фокусироваться преимущественно на средний доход. 41% украинцев утверждают, что материальное положение их семей ухудшилось за последний год. В такой ситуации люди собираются экономить: 43% – на технике и электронике, 37% – на отдыхе и отпусках, 37% – на досуге.

Но есть и положительные тенденции. Почти три четверти (71%, +5% за год) считают, что занятие спортом для поддержания формы и здоровый образ жизни – это целесообразное расходование времени и средств.

Подавляющее большинство (88%) регулярных интернет-пользователей в нашей стране ежемесячно делают какие-либо покупки онлайн. В апреле это были преимущественно сезонные категории – 31% косметика и парфюмерия, 28% – одежда, 27% – товары для дома, 20% – обувь. Между тем, это показывает, что у нас больше нет онлайн и офлайн покупателя – есть потребитель, выбирающий релевантный канал. В том числе за счет локдауна выросло среднее количество категорий, которые украинцы покупают онлайн – с восьми до одиннадцати.

Почти 90% отечественных пользователей в качестве основного устройства используют смартфон. И они проводят в интернете довольно много времени – в среднем около шести часов в день. В рейтинге мобильных приложений появилось сразу несколько локальных брендов – «ПриватБанк», «Новая почта», OLX. Охват приложения Monobank увеличился до 41%. Растет также популярность оплаты покупок и услуг с помощью смартфона – с 42% в начале 2019 г. до 51% в 2021 г. Украинская банковская система и пользователь одни из самых быстроразвивающихся, по мнению спикера, мы опережаем многих соседей с точки зрения принятия финтек, технологичности и умения пользоваться.

Несмотря на то, что в этом году к услугам докладчиков было две сцены вместо шести в 2019 г., вниманию посетителей форума были предложены десятки докладов, а также панельные дискуссии, послушать которые и при необходимости скачать презентации, можно на сайте конференции (клик на карточке спикера в программе), либо на странице в YouTube. Остается выразить надежду, что нам все-таки удастся взять под контроль пандемию и вернуться к привычному живому общению и регулярным встречам на подобных мероприятиях.

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