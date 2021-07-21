Новые ноутбуки Acer Swift X оснащены видеокартами NVIDIA GeForce RTX серии 30

21 июля 2021 г., 16:35

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По сообщению Acer, в нашей стране стартовали продажи ноутбуков Swift X, оснащенных мобильными процессорами AMD серии Ryzen 5000 и производительной дискретной графикой RTX 3050 (Ti). Новинки ориентированы на потребности мобильных категорий пользователей, в том числе представителей творческих профессий, которые много путешествуют и требуют высокой производительности вне дома или офиса.

Отмечается, что Swift X является самым мощным представителем линейки мобильных ПК Acer. Устройство с диагональю 14 дюймов имеет цельнометаллический корпус весом 1,39 кг при толщине 17,9 мм. Конструкция ноутбука включает экранный шарнир, коорый под небольшим углом поднимает нижнюю часть корпуса устройства для более эффективной работы системы охлаждения. Островная клавиатура с подсветкой дополнена отверстиями для притока воздуха. Такое решение способствует отводу примерно на 8-10% больше тепла, чем стандартная клавиатура.

В оснащении новинки сочетаются новейшая видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, которая использует архитектуру NVIDIA Ampere, и мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800U с оперативной памятью емкостью 16 ГБ. В дополнение высокую производительность обеспечивают SSD объемом до 1 ТБ.

Ноутбуки Swift X оборудованы 14-дюймовым дисплеем IPS Full HD с тонкими рамками и соотношением экрана к корпусу 85,7%. Дисплей обеспечивает максимальную яркость 300 нит и 100% охват цветового спектра sRGB. В состав набора портов входит USB Type-C с функцией подзарядки внешних устройств, а беспроводной интерфейс Wi-Fi 6 призван обеспечить быструю потоковую передачу видео. Для аккумулятора емкостью 59 Вт с поддержкой быстрой зарядки заявлено до 17 часов автономной работы.

Ноутбук оснащен оптическим датчиком считывания отпечатков пальцев для безопасного входа в систему с помощью функции Windows Hello. Новый Swift X поддерживает усовершенствованную технологию Acer PurifiedVoice на базе искусственного интеллекта, которая приглушает фоновый шум для более комфортных видеоконференций, а также технологию Acer BlueLightShield, блокирующую излучение синего светового спектра и уменьшающую утомляемость глаз при длительном использовании устройства.

Входящие в состав СО вентилятор с 59-ю лопастями толщиной 0,3 мм и две медные тепловые трубки эффективно отводят тепло. В отличие от аналогов, конструкция вентилятора предусматривает объемное кольцо с наклонной поверхностью в верхней части, что на 5-10% улучшает циркуляцию воздуха во время работы.

Цены и доступность в Украине:

Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU2EU.004) — 32 799 грн.

Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU2EU.006) — 34 799 грн.

Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU3EU.004) — 35 999 грн.

Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU2EU.008) — 37 999 грн.

Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU5EU.008) — 39 199 грн.

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