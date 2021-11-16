Десять основных прогнозов IDC о будущем цифровой инфраструктуры

16 ноября 2021 г., 18:05

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Цифровая инфраструктура охватывает вычислительные ресурсы, хранилище, сеть, программное обеспечение инфраструктуры, включая виртуализацию, контейнеры и автоматизацию, аналитику ИИ/МО, а также ПО для обеспечения безопасности и облачные сервисы, необходимые для поддержки и оптимизации как устаревших, так и современных приложений и данных.

В ближайшие годы организации будут развертывать, эксплуатировать и масштабировать цифровую инфраструктуру, чтобы обеспечить постоянную безопасность, производительность и соответствие всем ресурсам, независимо от того, где и как они развернуты. Эти организации будут инвестировать в более интеллектуальные, автономные операции и воспользуются преимуществами гибкого потребления и стратегических партнерских отношений с поставщиками, чтобы бизнес и его цифровая инфраструктура могли продолжать работать в условиях широкого спектра неожиданных сценариев - социальных, геополитических, экономических, климатических или связанных с бизнесом.

Прогнозы IDC на 2022 год относительно будущего цифровой инфраструктуры определяют критические сдвиги в управлении, операциях, архитектуре и источниках ресурсов, которые необходимо учитывать в будущих стратегиях цифровой трансформации предприятия».

Вот 10 основных прогнозов из отчета Worldwide Future of Digital Infrastructure 2022.

- К 2023 году лидеры G2000 будут отдавать приоритет бизнес-целям, а не выбору инфраструктуры, развертывая 50% новых стратегических рабочих нагрузок с использованием API-интерфейсов конкретных поставщиков, которые повышают ценность, но снижают переносимость рабочих нагрузок.

- В 2023 году более 80% G2000 будут ссылаться на устойчивость бизнеса для обеспечения поддающейся проверке целостности цепочки поставок инфраструктуры в качестве обязательного и не подлежащего обсуждению критерия оценки поставщиков.

- К 2023 году большинство руководителей высшего звена будут внедрять критически важные для бизнеса ключевые показатели эффективности, связанные с доступностью, восстановлением и управлением данными, поскольку растущий уровень кибератак подвергнет риску масштаб данных.

- К 2024 году 75% запросов предложений на цифровую инфраструктуру G2000 потребуют от поставщиков подтверждения прогресса в реализации инициатив ESG/устойчивости с помощью данных, поскольку ИТ-директора полагаются на поставщиков инфраструктуры для достижения целей ESG.

- К 2024 году из-за резкого увеличения количества периферийных данных 65% G2000 будут включать управление данными, безопасность и сетевые методы, ориентированные на периферию, в планы защиты данных, чтобы интегрировать периферийные данные в соответствующие процессы.

- К 2025 году 6-кратный взрыв рабочих нагрузок с высокой степенью зависимости приведет к тому, что 65% фирм G2000 будут использовать согласованные структуры управления архитектурой для обеспечения отчетности и аудита своей инфраструктуры.

- К 2025 году 60% предприятий будут финансировать бизнес-проекты и ИТ-проекты через бюджеты OPEX, согласовывая то, как поставщики предоставляют свои услуги, с акцентом на результаты, определяемые SLA и KPI.

- К 2025 году 70% компаний будут инвестировать в альтернативные вычислительные технологии для стимуляции дифференциации бизнеса за счет сокращения времени понимания ценности аналитических данных в сложных наборах данных.

- К 2026 году 90% ИТ-директоров G2000 будут использовать решения AIOps для принятия решений по автоматическому исправлению и размещению рабочих нагрузок, которые включают показатели затрат и производительности, повышая отказоустойчивость и гибкость.

- К 2026 году компании среднего размера переведут 65% расходов на инфраструктуру с традиционных каналов на доверенных консультантов, более ориентированных на приложения.

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