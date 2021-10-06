Lenovo и NVIDIA сотрудничают в рамках программы раннего доступа к Project Monterey

6 октября 2021 г., 14:35

Компания NVIDIA объявила о расширении сотрудничества с Lenovo с ее участием в Программе раннего доступа NVIDIA в поддержку Project Monterey, который нацелен на модернизацию корпоративных центров обработки данных и повышение их безопасности и производительности благодаря DPU-процессорам NVIDIA BlueField.

Представленный VMware совместно с NVIDIA и партнерами по экосистеме на конференции VMworld 2020 Project Monterey направлен на повышение производительности, управляемости и безопасности корпоративных ЦОД с помощью новейших сетевых технологий, включая DPU-процессоры NVIDIA BlueField. Эти процессоры созданы для обработки алгоритмов искусственного интеллекта и ускоренных вычислений и способны работать с приложениями в любом масштабе, ускоряя и изолируя рабочие нагрузки центров обработки данных.

Программа раннего доступа позволяет ее участникам подключаться к предварительно настроенным кластерам с поддержкой VMware, ускоренным серверами с DPU BlueField, включая Lenovo ThinkAgile VX и ThinkSystem Ready-Nodes.

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