Держспецзв'язку: DDOS-атаки на органи державної влади продовжуються

18 января 2022 г., 12:09

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Як повідомляє Держспецзв'язку, відновили роботу майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю. Розслідування та робота над відновленням решти ресурсів триває.



Версія щодо використання програми-вайпера, що знищує дані, перевіряється. Для цього Держспецзв'язку взаємодіє з компанією Майкрософт у рамках укладеної влітку угоди про співробітництво Government Security Program.



Водночас вже зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів. Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність.



Зараз відпрацьовується версія щодо комбінації трьох векторів атаки: supply chain attack та експлуатація вразливостей OctoberCMS та Log4j. Також, починаючи з п'ятниці, фіксуються DDOS-атаки на низку постраждалих органів державної влади. Робоча група залучила міжнародних експертів з метою достовірного встановлення джерела походження атаки.



Нагадаємо, у ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН тощо.

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