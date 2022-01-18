Samsung представила чип Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse на базе AMD RDNA 2

18 января 2022 г., 12:58

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Компания Samsung Electronics объявила сегодня о выпуске нового мобильного процессора премиум-класса Exynos 2200.



Как отмечается благодаря использованию GPU Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2, самым передовым доступным сегодня на рынке процессорным ядрам Arm и модернизированному нейронному процессору Exynos 2200 обеспечивает непревзойденные возможности для смартфонов на его основе.



Новый чип будет производиться с использованием самого передового 4-нанометрового EUV-процесса компании Samsung.



Используемый графический процессор Xclipse благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA 2 в качестве основы получил расширенные графические функции, такие как аппаратное ускорение трассировки лучей (RT) и затенение с переменной скоростью (VRS), которые ранее были доступны только на ПК, ноутбуках и консолях.



Кроме того, графический процессор Xclipse использует еще ряд технологий, такие как усовершенствованный регулятор нескольких IP-адресов (AMIGO), которые повышают общую производительность и эффективность.



Exynos 2200 является одним из первых на рынке чипов, в котором интегрированы новейшие процессорные ядра Armv9, которые предлагают существенное улучшение по сравнению с предыдущим поколением с точки зрения безопасности и производительности.



Восьмиядерный процессор Exynos 2200 представляет собой трехкластерную структуру, состоящую из одного мощного флагманского ядра Arm Cortex-X2, трех ядер Cortex-A710 со сбалансированным соотношением производительности и эффективности, а также четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510.



«Являясь одним из первых процессоров с новыми ядрами Armv9, чип Samsung Exynos 2200 использует преимущества стратегии Arm Total Compute и ключевые функции безопасности, такие как Memory Tagged Extension (MTE), для предоставления специализированных вычислений и обработки», отметил Рене Хаас, президент группы IP-продуктов (IPG) в Arm.



Производительность используемого в Exynos 2200 NPU удвоилась по сравнению с его предшественником, что должно позволить выполнять больше параллельных вычислений и заметно поднять производительность обработки ИИ-задач.



Кроме того, в Exynos 2200 интегрирован быстрый модем 3GPP Release 16 5G, поддерживающий диапазоны частот менее 6 ГГц и mmWave (миллиметровые волны). Благодаря E-UTRAN New Radio - двойному подключению (EN-DC), в котором используются сигналы 4G LTE и 5G NR, модем может повысить скорость обмена данными до 10 Гбит/с.



Новый чип Samsung поставляется с интегрированным элементом безопасности (iSE) для хранения закрытых криптографических ключей, а также для выполнения роли RoT (Root of Trust). Кроме того, было усилено аппаратное обеспечение встроенного шифрования для UFS и DRAM, чтобы обеспечить безопасную обработку пользовательских данных только в защищенном домене.



Архитектура сигнального процессора (ISP) Exynos 2200 была переработана для поддержки новейших фотосенсоров со сверхвысоким разрешением до 200 Мп. При 30 кадрах в секунду (fps) ISP поддерживает до 108 Мп в режиме одной камеры и 64+36 Мп в режиме двойной камеры. Чип также позволяет подключать до семи отдельных фотосенсоров и одновременно управлять четырьмя для расширенных настроек с несколькими камерами. Для записи видео ISP поддерживает разрешение до 4K HDR (или 8K).



В купе с NPU использование нового ISP позволяет при съемке распознавать несколько объектов, окружающую среду и лица в кадре. После чего происходят оптимальные настройки цвета, баланса белого, экспозиции, динамического диапазона и других параметров для получения изображений профессионального качества.



Благодаря поддержке разрешения 8K усовершенствованный многоформатный кодек (MFC) процессора Exynos 2200 позволяет сделать видео по-настоящему живым, как утверждает производитель. Поддерживается также декодирование видео до 4K при 240 кадрах в секунду или 8K при 60 кадрах в секунду. Кроме того, в MFC интегрирован энергосберегающий декодер AV1, позволяющий увеличить время воспроизведения. Также чип обеспечивает работу с HDR10+, что расширяет динамический диапазон и глубину изображения, и поддержку частоты обновления до 144 Гц для более плавного отображения видео.



По заявлению Samsung, компания уже начала массовый выпуск чипа Exynos 2200.

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