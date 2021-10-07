D-Wave внесла в планы разработку универсального квантового компьютера

7 октября 2021 г., 11:05

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Сделанная два десятка лет назад ставка на технологию квантового отжига позволила D-Wave первой в мире начать продавать квантовые компьютеры, но это также ограничило диапазон задач, которые могло решить её оборудование. Поэтому, вчера на конференции Qubits, D-Wave сообщила о включении в свою «дорожную карту» решений на базе сверхпроводящего затвора — тип квантового компьютера, разрабатываемый IBM и другими компаниями.

В этой дорожной карте не указаны какие-либо даты, а лишь этапы: от создания первого кубита (фаза 1) до создания универсального квантового процессора (QPU).

Многие годы D-Wave утверждала, что технология отжига однажды может быть использована и для универсальных квантовых вычислений. Однако теперь, поскольку эта технология и теория, лежащие в её основе, достигли зрелости, наступило «как раз подходящее время с технической и теоретической точки зрения, чтобы непосредственно приступить к решению проблем реализации модели затвора».

Сегодня практически все из около 250 её клиентов получают доступ к оборудованию D-Wave через её облачный сервис Leap. Компания намерена и далее инвестировать в совершенствование систем квантового отжига, поскольку считает, что решаемые с их помощью проблемы оптимизации, такие как сворачивание белка или планирование маршрута, составят около трети рынка квантовых приложений.

На вчерашней конференции были сделаны и некоторые другие объявления. D-Wave запускает обновление для своих новейших 5000+ кубитных машин класса Advantage, позволяющее решать более масштабные и сложные проблемы. Также анонсирован решатель с ограниченной квадратичной моделью (Constrained Quadratic Model, CQM), который дополнит уже имеющийся набор решателей в сервисе D-Wave Leap.

В районе 2023–2024 гг. D-Wave планирует запустить машину Advantage с более чем 7000 кубитов, которая получит новый дизайн и 20-стороннюю связь в новой топологии. А со следующего года начнётся выпуск новых гибридных решателей смешанных целочисленных задач для испытания лекарственных препаратов, оптимизации химических процессов, логистики, планирования и т.п.

Однако конечная цель D-Wave — глубоко интегрированный аппаратно-программный стек, пригодный для решения практически любых проблем квантовых вычислений.

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