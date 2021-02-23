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D-Wave показала квантовое превосходство в 3 млн раз

23 февраля 2021 г., 9:35
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D-Wave показала квантовое превосходство в 3 млн раз

Компания D-Wave Systems опубликовала в журнале Nature Communications важнейшее исследование, демонстрирующее преимущество её систем «квантового отжига» в вычислительной мощности более чем в 3 миллиона раз по сравнению с классическими методами, выражающееся как в росте масштабов моделирования, так и класса сложности решаемых задач. Это достижение является значимым шагом на пути к квантовым вычислениям, приносящим реальную пользу.

Эта, крупнейшая квантовая симуляция на сегодняшний день, также показывает, что квантовые эффекты могут обеспечивать вычислительное преимущество в процессорах D-Wave при масштабах проблемы, требующей тысяч кубитов.

Новое исследование является продолжением предыдущей прорывной работы, подробно описанной командой D-Wave в статье Nature 2018 года. На этот раз исследователи из D-Wave вместе с участниками из компании Google и Университета Саймона Фрейзера (Канада) запрограммировали систему D-Wave 2000Q с низким уровнем шума для моделирования двумерного фрустрированного квантового магнита с использованием искусственных спинов.

«Успешная демонстрация столь сложных явлений сама по себе является еще одним доказательством программируемости и гибкости квантового компьютера D-Wave, — сказал генеральный директор D-Wave Алан Барац (Alan Baratz). — Но, возможно, даже более важным является тот факт, что это продемонстрировано не на синтетической или специально подобранной «удачной» задаче, а на реальной проблеме физики и в сравнении со стандартным инструментом симуляции, олицетворяя практическую ценность процессора D-Wave».

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