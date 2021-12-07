Cisco представила технологии, упрощающие гибридную работу

7 декабря 2021 г., 16:45

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Компания Cisco представила новые технологии, которые помогут заказчикам и партнерам упростить взаимодействие с гибридными сотрудниками.

Отмечается, что внедряя гибкие рабочие графики, компании сталкиваются с проблемами обеспечения безопасного и надежного доступа к приложениям для сотрудников, находящихся в офисе, дома или в дороге. Все чаще доступ к приложениям осуществляется вне офиса, все больше приложений находится в разных облаках, и сеть, соединяющая приложения с пользователями, выходит все дальше за границы корпоративного периметра. Cisco анонсировала новые технологические решения, с помощью которых заказчики смогут облегчить сложившуюся ситуацию и поддержать своих гибридных сотрудников.



Когда домашние офисы стали новыми микрофилиалами компаний, потребовался новый подход к информационный безопасности. По мнению Cisco, инновационные разработки компании помогут заказчикам понять, где, когда, как и почему возникают проблемы, влияющие на продуктивность пользователей, а также упростят безопасный доступ к любым приложениям по любой сети из любой точки с помощью решений нулевого доверия.



«Cisco, как давний лидер в области сетей, цифровой трансформации, информационной безопасности и совместной работы, дает уникальный шанс комплексно решить проблемы гибридных работников, - отметил Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер группы корпоративных сетей и облачных технологий Cisco. - Мониторинг работы приложений и сетей, который лежит в основе ИТ-управления, стал критичным фактором для ИТ-служб в процессе поддержки гибридных кадров, использующих различные цифровые технологии».



Портал ThousandEyes анонсировал появление новой функции мониторинга отказов приложений Application Outages на платформе Internet Insights, с помощью которой можно мгновенно оценить работу SaaS-приложений в глобальном масштабе. Теперь ИТ-службы, без установки каких-либо дополнительных модулей, увидят актуальную и историческую доступность необходимых работникам SaaS-приложений. Заказчики могут соотнести трудности пользователей с глобальными проблемами приложений, чтобы предупредить сотрудников об их недоступности и подать заявку поставщику услуг SaaS, возможно еще до того, как он признает существование проблемы.



Добавление информации об отказах приложений (Application Outages) к информации по отказам Интернета (Internet Insights Network Outages), которая получается путем анализа данных, поступающих в реальном времени на платформу ThousandEyes с миллиардов пунктов наблюдения, даст заказчикам глобальный обзор всех сетей, сервисов и теперь SaaS-приложений, снижающих качество цифрового обслуживания.



Интернет прочно вошел в жизнь каждого сотрудника и потребителя. Чтобы дать пользователям актуальную информацию о нарушениях в работе необходимых им сервисов, ThousandEyes впервые предлагает визуализацию отказов SaaS-приложений и Интернета на основе актуальных данных о производительности. В отличие от сайтов, где карта проблем формируется на основе сообщений пользователей, которые могут быть неточными и обманчивыми, карта отказов интернета Cisco ThousandEyes Internet Outage Map формируется на основе миллиардов ежедневных измерений, которые поступают с тысяч пунктов наблюдения во всем мире, чтобы каждый сотрудник и потребитель располагал реальными данными о происходящем.



Для высокого качества цифрового обслуживания пользователей теперь важно не только следить за состоянием Интернета, но и видеть, что происходит в облаках и как ведут себя приложения для совместной работы. Последними пользуются многие удаленные сотрудники, поэтому обеспечение их бесперебойного функционирования стало для бизнеса приоритетным. И действительно: за период с мая 2020 по август 2021 г. ИТ-службы больше всего наблюдали именно за такими приложениями, а это значит, что бизнес считает качество взаимодействия сотрудников критичным для гибридной работы. Кроме того, для управления пользователями, филиалами, облаками и интернетом необходим более простой и интуитивный подход к SD-WAN.



Решая эти задачи, Cisco недавно представила ряд инноваций для повышения эффективности гибридной работы.



Недавние обновления Cisco SD-WAN расширили доступ и обозреваемость облаков, повышая качество взаимодействия. Эти инновации Cisco, включая интеграцию с Equinix, Google Cloud и Microsoft Azure, повышают эффективность подключения к облачным и SDCI-партнерам, расширяют поддержку множественной аренды (multitenancy) и делают пользовательский интерфейс управления более интуитивным.



На последней конференции WebexOne Cisco представила средства ThousandEyes и Meraki для расширенной визуализации Webex. Теперь ИТ-службы получат двунаправленный обзор подключений сервисов Webex к пользовательским локациям с помощью новых агентов ThousandEyes Webex Agents, а аналитика Meraki Insight автоматизирует выявление причин отказов и составление рекомендаций по тем или иным мерам в локальной сети, WAN и облаке SaaS-провайдера.

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