Мониторинг эффективности дистанционных работников негативно сказывается на корпоративной культуре

7 декабря 2021 г., 16:15

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Компания VMware представила результаты глобального исследования, которое показало, что усиление мер для мониторинга эффективности сотрудников, работающих удаленно, снижает их мотивацию, производительность, а также уровень доверия к нанимателю.

Аналитики Vanson Bourne по заказу VMware опросили 7600 сотрудников из разных отраслей и выяснили, что 70% компаний, перешедших на гибридный формат работы, уже используют системы для наблюдения за работой персонала или планируют внедрить их в ближайшее время. К подобным мерам относятся мониторинг электронной почты (44%), контроль за посещением сайтов (41%) и использованием инструментов для совместной работы (43%), видеонаблюдение (29%), а также реагирование на нажатие клавиш на клавиатуре (26%). Однако 39% компаний с развитой системой мониторинга корпоративных устройств и 41% компаний, которые постепенно осваивают данные технологии, заявили о высокой текучести кадров.

Исследование показало, что руководителям необходимо соблюдать баланс между внедрением новых способов оценки эффективности персонала и сохранением комфортной рабочей среды. Три четверти сотрудников, перешедших на дистанционную работу, считают, что их руководители скорее обращают внимание не на такие традиционные показатели, как время, проведенное в офисе, а на результаты проделанной работы. Кроме того, 79% респондентов согласились с тем, что удаленный формат позволил им стать более эффективными, чем раньше.

74% организаций были вынуждены разработать новые способы для оценки продуктивности сотрудников. Технологии удалось внедрить благодаря проведению регулярных встреч с руководителями для обсуждения рабочих нагрузок (55%), оценке показателей результативности рабочих команд (53%), а также использованию нового ПО для управления проектами (47%). Информация о разработке новых способов контроля и количественной оценки труда не должна скрываться от сотрудников. Хотя большинство из них (59%) осведомлены о такой системе контроля эффективности, 24% опрошенных не знают, внедрила ли компания подобные технологии.

Мониторинг эффективности – это одна из множества тем, затронутых в исследовании VMware. Другие выводы исследования:

Внедрение цифровых инструментов меняет корпоративную культуру. Переход на удаленку изменил принципы взаимоотношений в рабочем коллективе. Если раньше единство сотрудников поддерживалось за счет их физического присутствия в офисе, то теперь их объединяют общие ценности. Так называемый виртуальный офис увеличивает карьерные возможности и вместе с этим создает новые критерии оценки эффективности сотрудников и руководителей компаний (PDF, EN).

Доверительное отношение к сотрудникам – залог успеха любой компании. С переходом на дистанционный формат работы утратились возможности для централизованного контроля за рабочим процессом, из-за чего руководители больше доверяют своим сотрудникам. Также это обеспечивает высокий уровень прозрачности в компании. Приверженность этим принципам поспособствует сплоченности коллектива (PDF, EN).

Безопасность – это командный вид спорта. Удаленка предоставляет сотрудникам дополнительные возможности, но также создает условия для появления рисков информационной безопасности. В условиях, когда ИТ-специалисты не могут контролировать корпоративные устройства и приложения, защищенность данных компании будет зависеть от всех ее сотрудников (PDF, EN).

Компания VMware и аналитики Vanson Bourne в июле-августе провели свой опрос, в котором приняли участие 7600 респондентов со всего мира. В их число вошли руководители и рядовые сотрудники из различных отраслей: IТ, HR, промышленность, финансы, торговля, энергетика, логистика, ритейл, СМИ, здравоохранение, образование, HoReCa, транспорт и т.д. Исследование было проведено в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Россия, Польша, Норвегия, Швеция, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Канада, Япония, Австралия, Индия, Китай, Сингапур и Южная Корея.

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