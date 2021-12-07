Honeywell Quantum и Cambridge Quantum перезапустились как Quantinuum

7 декабря 2021 г., 17:15

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Лидеры индустрии квантовых вычислений, Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum, завершили слияние своего бизнеса, объявив о создании компании Quantinuum, деятельность которой должна охватить все сегменты этого быстро развивающегося рынка.



Исполнительным директором Quantinuum стал Ильяс Хан (Ilyas Khan), президентом и операционным директором назначен Тони Аттли (Tony Uttley), а генеральный директор Honeywell Дариуш Адамчик (Darius Adamczyk) возглавит правление Quantinuum.

Запуск Quantinuum стал новейшим примером того, как конгломераты могут использовать дочерние предприятия для проникновения в инновационные области области бизнеса.

Новая компания не будет привязана к определённой аппаратной платформе, она продолжит работать как IBM Quantum Hub и будет использовать квантовый компьютер Quantinuum Model H1 на базе Honeywell. Компания также собирается предоставить доступ к многим квантовым системам через облако.

Руководство видит будущее своей компании в сотрудничестве. «Quantinuum — это ускоритель для всей экосистемы квантовых вычислений», — заявил Хан.

Основными рынками Quantinuum будут шифрование, поиск и создание новых лекарств, материаловедение и обработка естественного языка в различных отраслях. Но ключевым направлением для неё станет кибербезопасность, которая, как полагают в Quantinuum, первой сможет ощутить эффект от внедрения квантовых вычислений.

Занято в Quantinuum, по её информации, будет почти 400 человек, включая 300 инженеров и учёных в Великобритании, США, Японии и Германии. Среди её доступных решений: квантовые системы Model H1-1 и H1-2; платформа программной разработки Tket с открытым исходным кодом; Lambeq, инструментарий и библиотека квантовой обработки естественного языка.

Флагманский продукт для кибербезопасности Ironbridge будет выпущен в этом месяце, а в 2022 году ожидается корпоративный программный пакет Eumen для применения квантовых вычислений в фармацевтике, материаловедении, специальной химии и агрохимии. Дальнейшие разработки будут ориентированы на такие области, как финансовые услуги, логистика и цепочки поставок.

Honeywell продолжит владеть контрольным пакетом акций Quantinuum и будет использовать квантовые вычисления в качестве испытательного полигона для решения своих операционных проблем и обкатки новых технологий.

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