IT-Solutions отримала спеціалізацію Cisco у сфері інформаційної безпеки 

3 июня 2024 г., 12:23

IT-Solutions повідомляє про отримання спеціалізації Cisco Core Security Solution, яка підтверджує високі компетенції фахівців компанії у сфері проєктування, впровадження, підтримки та обслуговування найскладніших рішень вендора з інформаційної безпеки. Для здобуття статусу IT-Solutions успішно виконала вимоги партнерської програми Cisco Channel Partner Program щодо сертифікації технічних спеціалістів в області інформаційної безпеки.

«Це вже четверта спеціалізація, яку ми отримали для того, щоб наші замовники були впевнені, що ми можемо реалізувати проєкти будь-якого рівня складності. Наша компанія вже багато років є Cisco Premier Partner і це свідчить про надійність нашого стратегічного партнерства. Ми пишаємося нашими партнерськими відносинами й надалі будемо інвестувати в розвиток нашої експертизи», – зазначив Іван Зімін, технічний директор IT-Solutions.

Окрім Cisco Core Security Solution портфель IT-Solutions також включає Small and Medium Business, Hybrid Work Solution та Hybrid Cloud Networking Solution Specialization.

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