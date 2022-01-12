CIO в новой среде. Часть первая

12 января 2022 г., 13:36

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Что делает CIO, который пришел в новую компанию? Оценку состояния IT, знакомится с IT-сотрудниками, собирает бизнес требования, разрабатывает дорожную карту и портфель проектов.

Но все ли так? В общих чертах да, но как известно дьявол кроется в деталях и даже опытный CIO может сделать ошибку, сам того не подозревая.

Предложу вашему вниманию несколько небольших постов о важных элементах построения системы управления IT, на которые не всегда обращают внимание.

Итак, первый блок можно назвать – “Пойми в какой среде ты находишься”

Здесь классическим элементом, с которым работает CIO, является понимание стратегии компании, к которой в будущем будет привязана IT-стратегия, а также требования бизнеса и существующие проблемы IT.

При этом практически всегда есть области, на которые необходимо обратить внимание, однако зачастую о них забывают.

Одна из таких зон внимания CIO – это цели собственника. Особенно это важно, если собственников несколько. Цели могут быть как экономическими (в самом простом варианте), так и социальными и даже политическими. Зачастую об этом пункте редко кто задумывается, но поверьте мне, он очень важен, а иногда и критичен.

Кстати, о том как учитывать все компоненты мы рассказываем на программе развития IT директоров “CIO Open the Future”

Продолжение следует…

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