Чи має користь частота монітора 500 Гц?

25 мая 2022 г., 17:05

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Гонка швидкостей частоти оновлення в моніторах призвела до того, що вже анонсований дисплей з рекордним показником 500 Гц.



Ігрова індустрія останнім часом стала одним із найпривабливіших напрямків розвитку ІТ-ринку. Захоплені досягненням рекордних показників ентузіасти готові викладати чималі суми, щоб хоч трохи збільшити швидкість своєї системи. І одним із ключових її елементів є монітор.



Темпи нарощування швидкодії ігрових дисплеїв вражають. Ще кілька років тому з'явилися рішення за допомогою, здавалося б, граничних 360 Гц. Це при тому, що більшість гравців використовує якщо не 144-герцеві, то 240-герцеві панелі. І ось на виставці Computex 2022, що тільки що стартувала, ASUS спільно з Nvidia представили ігровий монітор ROG Swift з рекордними для частоти оновлення 500 Гц.



Для більшої переконливості в тому, що такий показник справді має сенс, Nvidia опублікувала відео де порівнюються дисплеї з частотами 144, 240 та 500 Гц. Для його створення використана високошвидкісна відеокамера Phantom VEO 640S, здатна працювати зі швидкістю 1000 кадрів/с.



Як бачимо, в динамічній грі Valorant 500-герцовий монітор забезпечує дійсно плавну картинку, що швидко змінюється, причому без змащування, яке можна помітити в більш повільних матрицях. Про технічні особливості новинки повідомляється, що в ній використано нову матрицю esports TN (E-TN), яка забезпечує «на 60% кращу чуйність у порівнянні зі звичайними TN-матрицями». При діагоналі 24 дюйми вона підтримує роздільну здатність 1080p.



Як це зазвичай буває при анонсах, вартість рекордного монітора ROG Swift поки не оголошена, втім як і дата виходу на ринок. Визнайте, після знайомства з роликом ви вже винесли свій вердикт про те, чи варто витрачатися на такого рекордсмена?

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