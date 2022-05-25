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Тимур Ягофаров

Чи має користь частота монітора 500 Гц?

25 мая 2022 г., 17:05
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Гонка швидкостей частоти оновлення в моніторах призвела до того, що вже анонсований дисплей з рекордним показником 500 Гц.

Ігрова індустрія останнім часом стала одним із найпривабливіших напрямків розвитку ІТ-ринку. Захоплені досягненням рекордних показників ентузіасти готові викладати чималі суми, щоб хоч трохи збільшити швидкість своєї системи. І одним із ключових її елементів є монітор.
Чи має користь частота монітора 500 Гц?
Темпи нарощування швидкодії ігрових дисплеїв вражають. Ще кілька років тому з'явилися рішення за допомогою, здавалося б, граничних 360 Гц. Це при тому, що більшість гравців використовує якщо не 144-герцеві, то 240-герцеві панелі. І ось на виставці Computex 2022, що тільки що стартувала, ASUS спільно з Nvidia представили ігровий монітор ROG Swift з рекордними для частоти оновлення 500 Гц.

Для більшої переконливості в тому, що такий показник справді має сенс, Nvidia опублікувала відео де порівнюються дисплеї з частотами 144, 240 та 500 Гц. Для його створення використана високошвидкісна відеокамера Phantom VEO 640S, здатна працювати зі швидкістю 1000 кадрів/с.

Як бачимо, в динамічній грі Valorant 500-герцовий монітор забезпечує дійсно плавну картинку, що швидко змінюється, причому без змащування, яке можна помітити в більш повільних матрицях. Про технічні особливості новинки повідомляється, що в ній використано нову матрицю esports TN (E-TN), яка забезпечує «на 60% кращу чуйність у порівнянні зі звичайними TN-матрицями». При діагоналі 24 дюйми вона підтримує роздільну здатність 1080p.

Як це зазвичай буває при анонсах, вартість рекордного монітора ROG Swift поки не оголошена, втім як і дата виходу на ринок. Визнайте, після знайомства з роликом ви вже винесли свій вердикт про те, чи варто витрачатися на такого рекордсмена?

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