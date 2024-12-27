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ChatGPT та Sora зазнали значних перебоїв у роботі

27 декабря 2024 г., 9:35
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Сервіси ChatGPT та Sora від OpenAI у четвер зазнали значних перебоїв у роботі і були недоступними для багатьох користувачів.
 
Проблема також зачіпила API, що інтегровані у різноманітне програмне забезпечення.
 
Видання The Verge повідомило, що за даними сервісу відстеження збоїв Down Detector, проблема виникла близько 13:30 за східним часом. Деякі користувачі, які намагалися запустити ChatGPT, отримували повідомлення про помилку. В інших випадках чат-бот завантажується, але не обробляв завдання. 
 
OpenAI повідомила на своїй сторінці, що бачить «високий рівень помилок для ChatGPT, API та Sora». Компанія зазначила, що проблема, схоже, була викликана проблемою з “upstream provider”, від якого залежить її інфраструктура. OpenAI не уточнила, який саме провайдер постраждав.
 
Останній серйозний збій в роботі компанії стався 11 грудня, коли ChatGPT та інші продукти були недоступні близько чотирьох годин. У блозі, опублікованому наступного дня, OpenAI пояснила, що проблема була викликана додаванням нового компонента для збору телеметрії в середовище Kubernetes. Програмне забезпечення використовувало більше апаратних ресурсів, ніж очікувалося, що призвело до помилок. 

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